Йованович: скасування статті про незаконне збагачення - крок назад у боротьбі з корупцією

Посол США зазначила, що скасування норми послаблює "антикорупційну архітектуру" в Україні

Решение Конституционного суда об отмене статьи о незаконном обогащении является серьезным шагом назад в антикоррупционной реформе в Украине. Об этом сообщила чрезвычайный и полномочный посол США в Украине Мари Йованович, передает корреспондент РБК-Украина.

По ее словам, такое решение ослабляет антикоррупционную архитектуру в Украине.

"Решение Конституционного суда нам кажется очень серьезным шагом назад в борьбе с коррупцией в Украине. Это ослабляет архитектуру антикоррупционную в Украину включая тем Высшим антикоррупционным судом, который должен быть создан в Украине", - сообщила Йованович.

Напомним, ранее в заявлении группы поддержки послов G7 подчеркивалось, что Украина должна восстановить уголовную ответственность за незаконное обогащение.

В частности, отмену уголовной ответственности за незаконное обогащение послы G7 и Всемирный банк назвали поражением в борьбе с коррупцией в Украине. Они напомнили, что в 2010 году более 40 стран криминализировали незаконное обогащение с одновременным сохранением уважения к основным правам, таким как презумпция невиновности.

Как писало РБК-Украина ранее, новый законопроект президента Петра Порошенко об ответственности за незаконное обогащение направлен на рассмотрение профильного комитета Верховной рады.

Так, данный закон может появиться в повестке дня Рады уже на следующей пленарной неделе.