У президента розповіли, коли Рада розгляне закон про незаконне збагачення 

Фото: Ірина Луценко (rada.gov.ua)

Законопроект можуть розглянути на наступному пленарному тижні

Внесений президентом законопроект про кримінальну відповідальність за незаконне збагачення може зявитись на порядку денному вже наступного пленарного тижня. Про це повідомила представник президента у Верховній раді Ірина Луценко, передає кореспондент РБК-Україна.

За її словами, перед винесенням в зал законопроект має бути розглянутий у профільному комітеті парламенту.

"На цей момент президентом враховані зауваження КСУ про те, що 62 стаття Конституції говорить про презумпцію невинуватості.. Цей законопроект буде розглянутий відповідним комітетом. Звичайно (через тиждень - ред.). Він вже є на сайті, він має появитися в порядку денному. І він як невідкладний має розглядатися в парламенті", - повідомила Луценко.

За її словами, після прийняття законопроекту Конституційний суд не зможе визнати статтю неконституційною.

"Якщо він буде прийнятий Верховною радою і підписаний президентом, КСУ не зможе вже визнати його неконституційним, адже тут враховані всі його зауваження…Я думаю, що внесена президентом України така стаття дасть можливість притягнути до відповідальності тих корупціонерів, по яким вже зібрані докази їх незаконного збагачення, а також розглянути це в антикорупційному суді", - заявила Луценко.

Нагадаємо, сьогодні, 28 лютого, у Верховній раді України з'явився новий законопроект авторства президента Петра Порошенка про невідворотність кримінального покарання за незаконне збагачення, в якому враховані всі зауваження Конституційного суду України.

РБК-Україна писало, що внесений президентом України Петром Порошенком законопроект про незаконне збагачення передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 2 до 6 років.