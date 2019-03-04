G7 і Світовий банк розкритикували рішення КСУ щодо незаконного збагачення

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Україну закликали відновити кримінальну відповідальність за незаконне збагачення

Україна має відновити кримінальну відповідальність за незаконне збагачення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву групи підтримки послів G7 Twitter.

Зокрема, скасування кримінальної відповідальності за незаконне збагачення посли G7 і Світовий банк назвали поразкою в боротьбі з корупцією в Україні. Вони нагадали, що у 2010 році понад 40 країн криміналізували незаконне збагачення з одночасним збереженням поваги до основних прав, таких як презумпція невинності.

"G7 і Світовий банк закликає українську владу активізувати зусилля для забезпечення ефективності антикорупційних правових інструментів та інститутів, включаючи відновлення кримінальної відповідальності за незаконне збагачення відповідно до принципів ООН, ОЕСР і ЄСПЛ, а також знайти спосіб продовжити десятки розслідувань, завершення яких поставлено під загрозу цією постановою", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що новий законопроект президента Петра Порошенка про відповідальність за незаконне збагачення направлено на розгляд профільного комітету парламенту.

Передбачається, що даний законопроект може з'явитися в порядку денному Ради вже наступного пленарного тижня.