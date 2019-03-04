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G7 і Світовий банк розкритикували рішення КСУ щодо незаконного збагачення

Новини » Політика    04.03.2019 - 12:27
G7 і Світовий банк розкритикували рішення КСУ щодо незаконного збагачення
Ілюстративне фото (flickr.com/Lajos Antal)

Україну закликали відновити кримінальну відповідальність за незаконне збагачення

Україна має відновити кримінальну відповідальність за незаконне збагачення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву групи підтримки послів G7 Twitter.

Зокрема, скасування кримінальної відповідальності за незаконне збагачення посли G7 і Світовий банк назвали поразкою в боротьбі з корупцією в Україні. Вони нагадали, що у 2010 році понад 40 країн криміналізували незаконне збагачення з одночасним збереженням поваги до основних прав, таких як презумпція невинності.

"G7 і Світовий банк закликає українську владу активізувати зусилля для забезпечення ефективності антикорупційних правових інструментів та інститутів, включаючи відновлення кримінальної відповідальності за незаконне збагачення відповідно до принципів ООН, ОЕСР і ЄСПЛ, а також знайти спосіб продовжити десятки розслідувань, завершення яких поставлено під загрозу цією постановою", - йдеться в повідомленні.

G7 і Світовий банк розкритикували рішення КСУ щодо незаконного збагачення

 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що новий законопроект президента Петра Порошенка про відповідальність за незаконне збагачення направлено на розгляд профільного комітету парламенту.

Передбачається, що даний законопроект може з'явитися в порядку денному Ради вже наступного пленарного тижня.

 

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