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Meta пообещала не блокировать публикации о полке "Азов", - Федоров

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Четверг 19 января 2023 21:08
Meta пообещала не блокировать публикации о полке "Азов", - Федоров Фото: министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Американская корпорация конгломерата социальных сетей Meta пообещала не блокировать контент о полке "Азов".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

"Facebook и Instagram стали мощными инструментами для донесения правды о войне всему миру", - говорится в публикации.

Федоров отметил, что он договорился с президентом по глобальной политике компании Meta Ником Клеггом и вице-президентом по вопросам политики модерирования Моникой Биккерт о том, что контент о полке "Азов" блокировать не будут.

"Команда Минцифры постоянно общается с корпорацией Meta по сотрудничеству. Разблокировали сотни аккаунтов украинских военных, блоггеров и активистов", - добавил министр.

Федоров пояснил, что острой темой все равно оставалось блокирование фото и видео о полке "Азов". Он поблагодарил Meta за взвешенное и важное решение изменить политику модерирования по Украине. По его словам, благодаря этому миллионы людей в мире будут знать о подвиге защитников и защитниц Мариуполя, а российская пропаганда потеряет аргумент для обвинения украинских героев.

Напомним, что в сентябре 2022 года социальные сети Facebook и Instagram заблокировали страницы патронатной службы полка "Азов".

Украина в мае официально обратилась к Meta по поводу блокировок, а в компании пообещали, что ограничений станет меньше.

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