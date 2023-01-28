Пользователям Twitter разрешили восстанавливать закрытые за нарушения аккаунты

Пользователи Twitter смогут обжаловать приостановку аккаунтов и пройти оценку в соответствии с новыми критериями платформы социальных сетей для восстановления, начиная с 1 февраля

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В соответствии с новыми критериями, установленным после покупки компании миллиардером Илоном Маском в октябре, учетные записи Twitter будут заблокированы только в случае серьезных или продолжающихся и повторных нарушений политики платформы.

Серьезные нарушения политики включают, среди прочего, участие в незаконном контенте или деятельности, подстрекательство к насилию или причинению вреда или угрозы, а также участие в целенаправленном преследовании других пользователей.

Twitter заявил, что в будущем он будет предпринимать менее серьезные действия по сравнению с приостановкой учетной записи, такие как ограничение доступа к твитам, нарушающим его политику, или просьба к пользователям удалять твиты, прежде чем продолжать использовать учетную запись.

В декабре Маск подвергся критике за приостановку аккаунтов нескольких журналистов из-за разногласий по поводу публикации публичных данных о самолете миллиардера. Позже он восстановил учетные записи.