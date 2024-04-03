YouTube заблокировал на территории Украины канал пропагандистки Панченко

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации .

Ведомство сообщило, что это произошло после их запроса. Теперь YouTube-проект "ПАНЧЕНКО", который продвигал нарративы российской пропаганды, недоступен для просмотра на территории Украины.

Основательницей и автором канала является Диана Панченко, экс-ведущая подсанкционного телеканала NewsOne, связанного с обвиняемым в государственной измене Виктором Медведчуком.

Как сообщал Центр, после начала полномасштабного вторжения Диана Панченко выехала на территорию РФ. Там она продолжила снимать материалы для своего YouTube-канала в интересах врага.

Уголовное преследование Панченко