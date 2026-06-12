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YouTube удалил рекламу о вербовке подростков к сбору "Шахедов" в РФ

02:07 12.06.2026 Пт
2 мин
Как МИД Украины договорилось с YouTube об удалении рекламы?
aimg Екатерина Коваль
Фото: РФ регулярно атакует украинские города дронами, изготовленными на заводе (defence-ua.com)

YouTube удалил видео, рекламирующие российский завод "Алабуга" и другие подсанкционные структуры. Платформа отреагировала после прямого диалога с украинской стороной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Украины Андрея Сибигу.

Что произошло

YouTube начал глобальное удаление видео, продвигающих завод "Алабуга" и другие подсанкционные структуры. Решение принято после структурированного диалога между МИД Украины и платформой.

"Когда мы приветствовали начало диалога с YouTube, мы сказали, что верим - он приведет к конкретным результатам. Сегодня это подтвердилось", - написал Сибига.

Почему "Алабуга" опасна

"Алабуга" - российский завод оружия, где собирают дроны "Шахед", которые ежедневно бьют по Украине.

Завод также вербует подростков - некоторым всего 15 лет - для работы на производственных линиях.

"Платформы, размещающие рекламный контент для "Алабуги", не являются нейтральными провайдерами услуг. Они являются частью цепочки, которая поддерживает это производство и позволяет российские преступления", - подчеркнул Сибига.

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Призыв к другим платформам

МИД призвал все крупные платформы действовать немедленно - кампания по вербовке подростков к подсанкционному производителю оружия активна и работает одновременно на нескольких площадках.

"Каждый день бездействия - это еще один день, когда контент, вербующий подростков на завод оружия, достигает своей аудитории в открытом интернете", - заявил министр.

Сибига также сообщил о готовности Украины к аналогичному диалогу с любой платформой, которая готова действовать на той же основе.

Решение YouTube стало результатом длительной работы. Еще в конце апреля Украина обратилась к платформе с требованием заблокировать рекламу "Алабуги".

В ноябре 2025 года на складе аккумуляторов в СЭЗ "Алабуга" вспыхнул крупный пожар - площадь возгорания достигла около 1000 квадратных метров.

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