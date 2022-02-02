YouTube оновив мобільний додаток: як він виглядає

YouTube вирішив оновити свій мобільний додаток для операційних систем iOS й Android. Застосунок отримав новий інтерфейс.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на GSMArena.
Фото: YouTube оновив мобільний додаток (Скріншот)
Музичні відео також отримали деяке оновлення. Відтепер під час прослуховування пісні з’явилась можливість одразу перейти до налаштування плеєра.
Фото: YouTube оновив мобільний додаток (Скріншот)
Нагадаємо, РБК-Україна розкривало ціни усіх моделей флагманського Samsung Galaxy S22.
Також видання розповідало й про те, що компанія Meta презентувала функцію 3D-аватарів для користувачів Instagram.
Тим часом Twitter звернувся до суду через новий закон у Німеччині, що контролює роботу соціальних мереж.