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YouTube оновив мобільний додаток: як він виглядає

Автор: Сергій Пишкін

YouTube вирішив оновити свій мобільний додаток для операційних систем iOS й Android. Застосунок отримав новий інтерфейс.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на GSMArena.

Що ж змінилося:

  • плеєр отримав інтерфейс користувача, який містить нові елементи в повноекранному режимі;
  • під час перегляду відео, зліва доступні кнопки "Подобається" й "Не подобається";
  • з’явилась можливість швидко перейти до коментарів;
  • серед додаткових кнопок - "Зберегти в плейлист", а також "Поділитися";
  • справа є вкладка "Додаткові відео", яка пропонує рекомендований контент.

Фото: YouTube оновив мобільний додаток (Скріншот)

Музичні відео також отримали деяке оновлення. Відтепер під час прослуховування пісні з’явилась можливість одразу перейти до налаштування плеєра.

Фото: YouTube оновив мобільний додаток (Скріншот)

Нагадаємо, РБК-Україна розкривало ціни усіх моделей флагманського Samsung Galaxy S22.

Також видання розповідало й про те, що компанія Meta презентувала функцію 3D-аватарів для користувачів Instagram.

Тим часом Twitter звернувся до суду через новий закон у Німеччині, що контролює роботу соціальних мереж.

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