Instagram додав 3D-аватари у Stories

Компанія Meta презентувала функцію 3D-аватарів для користувачів Instagram. Наразі вона доступна лише для жителів США, Канади й Мексики.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Verge .

Жителі США, Мексики та Канади наразі вже можуть скористатися новою функцією фотоблогу завдяки шоломам віртуальної реальності Quest VR. Їм дозволено обрати нові форми аватарів й навіть додавати своїм персонажам різні елементи систем життєзабезпечення. Це, нібито, додасть інклюзивності для користувачів з обмеженими можливостями.

"Після розкриття нашого довгострокового бачення метавсесвіту на конференції Connect 2021 ми продовжуємо розвивати цю наступну еволюцію соціальних технологій, створюючи майбутнє, в якому ви зможете сидіти в одній кімнаті з близькими за тисячі кілометрів від вас, або працювати в природній обстановці з талановитою командою, що охоплює всю земну кулю", - заявила керівник над розробкою аватарів у Meta Айгеріма Шорман.

Фото: Instagram добавил 3D-аватары в Stories (Instagram)

За словами голови Meta Марка Цукерберга, розвиток метавсесвіту сьогодні є пріоритетом для компанії.

Також він зауважив, що колись з’являться більш виразні й фотореалістичні аватари.