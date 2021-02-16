Не захищає підлітків від прихованих загроз: в Єврокомісію подали скаргу на TikTok

Європейська організація захисту прав споживачів подала скаргу на соціальну мережу TikTok. Вона звинуватила її в порушенні прав користувачів.

У заяві говориться, що соцмережа не забезпечує захист неповнолітніх від небезпечного контенту.

"TikTok не може захистити дітей та підлітків від прихованих загроз, реклами і потенційно шкідливого контенту на своїй платформі. BEUC і її члени виступають за всебічне розслідування політики і дій TikTok, щоб забезпечити дотримання прав споживачів в ЄС", - наголошується в документі.

Також в організації незадоволені політикою соцмережі в області авторських прав на відео, які записують користувачі.

"Умови авторського права настільки ж несправедливі, оскільки вони дають TikTok безповоротне право використовувати, поширювати і відтворювати відео, опубліковані користувачами, без будь-якої винагороди", - йдеться в повідомленні.