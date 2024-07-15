"Его не так поняли". Зеленский ответил на слова Буданова о наступлении РФ с севера

В частности, его попросили прокомментировать заявление Буданов о подготовке российского наступления с севера. А также рассказать, что нужно Украине, чтобы отразить его.

"Я после этого заявления позвонил генералу Буданову, и он сказал, что немного не так его поняли. Мы понимаем, что наступления могут быть… просто могут быть. Я считаю, что на Востоке самая сложная ситуация, по моему мнению и по мнению командования ВСУ. Считаем, что на Харьковщине проделана серьезная работа, чтобы сделать невозможным мощное наступление с севера", - отметил Зеленский.

По его словам, остановка наступления россиян в Харьковской области позволила затянуть туда войска из разных уголков, которые стояли вдоль российско-украинской границы. И это сделало невозможным накопление сильной группировки на других участках.

"Это то, о чем я получил информацию и делюсь с вами. То, что имею от разных разведок нашего государства", - добавил Зеленский.

Что говорил Буданов

Ранее начальник военной разведки в интервью NV прокомментировал угрозу наступления России на север Украины словами "Скажем так: проблемы есть, они имеют тенденцию к обострению". И добавил, что катастрофы нет, но нельзя игнорировать планы Кремля о возможной мобилизации 300 тысяч россиян для наступления на севере и востоке.

"Это такая для меня немного анекдотичная ситуация. Потому что, когда все два года кричали, что сейчас с севера будет атака, мы всем говорили, что этого не будет. Ничего не было. В тот момент, когда мы сказали, что сейчас будет атака с севера, все сразу - а может, не будет?", - сказал он.

Он не стал уточнять, о каких направлениях на севере может идти речь, но добавил, что "хороших новостей у меня в этом году много не будет".

Отметим, в начале июля россияне попытались прорваться в приграничное село Сотницкий Казачок в Богодуховском районе и создать еще одну точку напряженности в Харьковской области. По последним данным, вражеских диверсантов удалось оттуда выбить.