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"Его не так поняли". Зеленский ответил на слова Буданова о наступлении РФ с севера

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Данила Крамаренко

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что начальника военной разведки Кирилла Буданова "немного не так поняли", когда тот в недавнем интервью говорил об угрозе российского наступления с севера.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию президента.

В частности, его попросили прокомментировать заявление Буданов о подготовке российского наступления с севера. А также рассказать, что нужно Украине, чтобы отразить его.

"Я после этого заявления позвонил генералу Буданову, и он сказал, что немного не так его поняли. Мы понимаем, что наступления могут быть… просто могут быть. Я считаю, что на Востоке самая сложная ситуация, по моему мнению и по мнению командования ВСУ. Считаем, что на Харьковщине проделана серьезная работа, чтобы сделать невозможным мощное наступление с севера", - отметил Зеленский.

По его словам, остановка наступления россиян в Харьковской области позволила затянуть туда войска из разных уголков, которые стояли вдоль российско-украинской границы. И это сделало невозможным накопление сильной группировки на других участках.

"Это то, о чем я получил информацию и делюсь с вами. То, что имею от разных разведок нашего государства", - добавил Зеленский.

Что говорил Буданов

Ранее начальник военной разведки в интервью NV прокомментировал угрозу наступления России на север Украины словами "Скажем так: проблемы есть, они имеют тенденцию к обострению". И добавил, что катастрофы нет, но нельзя игнорировать планы Кремля о возможной мобилизации 300 тысяч россиян для наступления на севере и востоке.

"Это такая для меня немного анекдотичная ситуация. Потому что, когда все два года кричали, что сейчас с севера будет атака, мы всем говорили, что этого не будет. Ничего не было. В тот момент, когда мы сказали, что сейчас будет атака с севера, все сразу - а может, не будет?", - сказал он.

Он не стал уточнять, о каких направлениях на севере может идти речь, но добавил, что "хороших новостей у меня в этом году много не будет".

Отметим, в начале июля россияне попытались прорваться в приграничное село Сотницкий Казачок в Богодуховском районе и создать еще одну точку напряженности в Харьковской области. По последним данным, вражеских диверсантов удалось оттуда выбить.

 

Напомним, ранее глава Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрей Коваленко заявил, что Буданов не имел в виду наступление со стороны Беларуси. По его словам, наступление с севера и со стороны Беларуси - это разные вещи. На сегодня угроз с белорусского направления нет.

Также на прошлой неделе сообщалось, что украинские пограничники в Харьковской области обустраивают дополнительные наблюдательные посты, чтобы противодействовать российским ДРГ.

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