В Харьковской области усилят меры против российских ДРГ, - Клименко

Украинские пограничники обустраиваают дополнительные наблюдательные посты в Харьковской области. Они помогут эффективнее бороться с российскими диверсантами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МВД Украины Игоря клименко во время его поездки в Харьковскую область.

Поэтому, по его словам, для усиления контроля пограничники обустраивают дополнительные наблюдательные посты.

"Особое внимание - противодействию диверсионно-разведывательным группам врага. Наши подразделения постоянно выявляют и дают отпор российским диверсантам", - сказал он.

ДРГ РФ в Украине

Российские диверсионно-разведывательные группы постоянно стараются прорвать границу в нескольких областях Украины - Черниговской, Харьковской, Сумской.

Необходимость борьбы с ДРГ еще большими темпами возникла после того, как российские войска начали новое наступление в Харьковской области - на Волчанском направлении и в районе села Липцы.

В частности, в последние дни РФ пытается создать еще одну дополнительную точку напряжения на севере Харьковской области, а именно в селе Сотницкий Казачок, куда предприняла попытку захода ДРГ. Подробнее о ситуации там - в материале РБК-Украина.

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