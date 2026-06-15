Его Эверест был на "Азовстали": в Киеве провели турнир памяти воина "Гряна" (фото)

Недавно в Киеве состоялся седьмой турнир по футзалу в память о воине-азовце Александре "Гряне" Грянике - одном из участников легендарной военной операции "Небо".

Подробнее о мероприятии и жизненном пути павшего защитника Украины, - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Главное: Памятный турнир : 13 июня в Киеве в седьмой раз провели Кубок по футзалу в память о павшем защитнике "Азовстали" Александре Грянике.

: 13 июня в Киеве в седьмой раз провели Кубок по футзалу в память о павшем защитнике "Азовстали" Александре Грянике. Ожесточенная борьба : судьба первого места определилась только после последнего матча, когда по дополнительным показателям победу одержала команда "Ника".

: судьба первого места определилась только после последнего матча, когда по дополнительным показателям победу одержала команда "Ника". Подвиг в окружении : воин с позывным "Грян" участвовал в операции ГУР "Небо", после ранения отказался от эвакуации (отдав свое место гражданскому лицу).

: воин с позывным "Грян" участвовал в операции ГУР "Небо", после ранения отказался от эвакуации (отдав свое место гражданскому лицу). Осуществленная мечта: Александр очень хотел покорить Эверест, после гибели Героя украинская альпинистка развернула его фото на самой высокой вершине планеты.

Кто победил в Кубке памяти Александра Гряника

13 июня 2026 года в столице состоялся турнир по футзалу (мини-футболу), организованный уже в седьмой раз в память о воине-азовце Александре Грянике с позывным "Грян".

Награда на Кубке памяти Александра Гряника (фото: предоставлено РБК-Украина)

Он был одним из участников легендарной военной операции "Небо" (для обеспечения защитников "Азовстали" необходимыми ресурсами).

Участие в Кубке памяти Александра Гряника ("Гряна") приняли в общей сложности пять команд.

Участники футзального турнира памяти "Гряна" (фото: предоставлено РБК-Украина)

Матчи проходили в напряженной борьбе, но все игроки относились друг к другу с должным уважением.

Победитель турнира определился только после последнего матча, ведь команды-лидеры - "Ника" и "Ультрас "Динамо" - набрали одинаковое количество очков.

"Очень равный турнир с продемонстрированным честным футболом", - констатировали присутствующие.

Награды в рамках организованного памятного турнира (фото: предоставлено РБК-Украина)

По дополнительным показателям кубок завоевали в итоге игроки команды "Ника".

По завершению соревнований состоялся ужин в пабе, в рамках которого участники турнира вспомнили и помянули не только "Гряна", но и других погибших воинов.

Ведь Герои живы, пока жива память о них.

Одна из команд-участниц Кубка памяти Александра Гряника (фото: предоставлено РБК-Украина)

Жизненный путь Александра "Гряна" Гряника

Родился Александр Гряник в Киеве. Учился в столичной гимназии №32 "Успех".

Позже окончил факультет международной экономики и менеджмента Киевского национального экономического университета имени Вадима Гетьмана.

Обожал активный отдых (горы, путешествия), футбол (был фанатом ФК "Динамо"), ходил на каяках и катался на скейте.

Александр Гряник (фото: предоставлено РБК-Украина)

Любил собак. Мечтал быть фотографом в горячих точках.

Путешествовал по джунглям Мексики (даже не зная местного языка).

"Саша был честным, справедливым, добрым, смелым. С исключительным чувством юмора", - рассказала его мама Ольга.

Родители юноши во время спортивного мероприятия (фото: предоставлено РБК-Украина)

На Революции Достоинства Александр был от начала и до конца.

Поехать на войну хотел еще тогда, в 2014 году. Однако родные уговорили его доучиться.

Позже парень прошел курс молодого бойца и с 2016 года присоединился к рядам полка "Азов" Национальной гвардии Украины.

"Саша никогда не мечтал стать военным. Но так случилось, что он, как и многие сознательные молодые люди, должен был защищать свою страну", - сообщила его мама.

В начале 2022 года юноша уволился, поскольку решил пожить гражданской жизнью, а затем написать книгу о войне.

"Его местом силы была дикая природа, поэтому он сразу поехал в Карпаты собраться с мыслями. А когда началась полномасштабная война, Саша сказал: "Кажется, я для себя уже пожил". Для себя он пожил 22 дня", - вспомнила Ольга.

В первый день полномасштабной войны, 24 февраля 2022 года, "Грян" был в Киеве.

Отправив родителей за границу, он снова пошел защищать Украину.

Участвовал в освобождении Бучи, Ирпеня и Гостомеля Киевской области.

"Грян" во время службы (фото: предоставлено РБК-Украина)

Причем все это время стремился попасть в Мариуполь - на помощь своим побратимам.

27 марта он принял участие в операции Главного управления разведки (ГУР) - вылетел на вертолете в уже окруженный город.

Его родители об этом не знали. Думали, что юноша остается в Киевской области.

"Когда ГУР организовало секретную операцию "Небо", для него это был именно тот момент, которого он ждал. Саша полетел на вертолете в оккупированный Мариуполь на помощь своим побратимам. Думаю, это больше всего характеризует его, как человека", - рассказала позже его мама Ольга.

Во время прорыва Александр был ранен, но от эвакуации отказался, отдав свое место гражданскому лицу.

Он оборонял Мариуполь бок о бок с побратимами до последнего вздоха.

Александр вместе с побратимами (фото: предоставлено РБК-Украина)

"У Саши была главная мечта жизни - покорить Эверест. Уже будучи на Азовстали, он писал: "У меня есть мечта - Эверест. Круто было бы покорить самую высокую точку Земли! Но я понимаю - сейчас мой Эверест здесь - на "Азовстали", - сообщила его мама.

Погиб 28-летний старший солдат Александр Гряник, с позывным "Грян", 8 мая 2022 года во время обороны завода "Азовсталь" (сгорел в бункере в результате попадания туда вражеской фосфорной бомбы).

Родные Героя о его гибели узнали лишь через несколько дней после трагического события, из социальных сетей.

"Среди "азовцев" есть ощущение семьи. Они готовы за своего побратима отдать жизнь... Сын знал, что летит в один конец, и это его не остановило. Саша говорил: "Главное в жизни - любовь. А я своих побратимов люблю", - поделилась со временем его мама.

Александр "Грян" Гряник (фото: предоставлено РБК-Украина)

Тело защитника искали 8 месяцев. 14 января 2023 года его кремировали. Урну с прахом похоронили 28 октября 2023 года на Лукьяновском кладбище в Киеве.

У Александра остались родители и сестра.

"После гибели Сашина мечта стала нашей мечтой, чтобы душа его была ближе к тому месту, о котором он мечтал. И так случилось, что легенда украинского альпинизма Тоня Самойлова, осуществляя свой мировой рекорд, развернула фото "Гряна" на самой высокой точке планеты Эвересте! Она посвятила свое восхождение Саше", - рассказала Ольга.

Фото "Гряна" развернули на самый высокий точке планеты - Эвересте (иллюстрация: предоставлена РБК-Украина)

Так мечта Героя и защитника Украины осуществилась, хотя уже и после земной жизни.