Ешьте больше этого овоща, чтобы прожить долгую и здоровую жизнь

Как овощ влияет на долголетие

Диетолог Ниша Мелвани рассказала, что благодаря богатому содержанию необходимых питательных веществ, в частности антиоксидантов и клетчатки, капуста кейл превосходит другие овощи в категории долголетия.

Она содержит несколько важных антиоксидантов, а именно каротиноиды (такие как лютеин и бета-каротин) и витамин С, которые помогают нейтрализовать вредные свободные радикалы и уменьшить окислительный стресс в организме.

Это важный эффект для долголетия, поскольку хронический окислительный стресс может способствовать заболеваниям, которые могут сократить продолжительность жизни.

Кроме того, витамин С поддерживает иммунную функцию, способствуя выработке и функционированию лейкоцитов, помогая организму эффективнее бороться с инфекциями.

Витамин С также способствует заживлению ран и помогает поддерживать здоровье кожи, поддерживая выработку коллагена. Это предотвращает попадание болезнетворных микробов в организм.

Капуста является отличным источником клетчатки, а именно нерастворимой, которая способствует регулярному опорожнению, а также растворимой - питает полезные кишечные бактерии.

К тому же овощ богат питательными веществами, важными для крепких и здоровых костей. Он обеспечивает организм витамином К, который помогает ему вырабатывать белки, необходимые для минерализации и прочности костей.

Капуста кейл (фото: wikipedia.org)

Как есть больше капусты кейл

Добавляйте в супы

Обогатите свой суп или рагу капустой. Просто приготовьте блюдо как всегда, затем добавьте нарезанную капусту и готовьте в течение пяти минут или пока листья не завянут.

Это добавит яркости цвета и питательных веществ.

Салаты

Кейл прекрасно подойдет для салата, если правильно ее приготовить. Обязательно смажьте листья оливковым маслом или кислой заправкой. Это сделает твердую листовую зелень более нежной и вкусной.

Запекайте до хрустящей корочки

В следующий раз, когда вам захочется хрустящей закуски, приготовьте чипсы из капусты. Смешайте листья капусты с оливковым маслом и специями, а затем запекайте до хрустящей корочки.