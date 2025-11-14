Еда как часть лечения: почему пациенты в Украине недооценивают нутритивную поддержку

Питание является неотъемлемой частью процесса лечения, но пациенты в Украине часто могут недостаточно знать о том, каким оно должно быть, чтобы помочь быстрее восстановиться после травм и болезней.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на презентацию исследования об уровне осведомленности пациентов о нутритивной поддержке во время реабилитации, проведенного "Данон Украина" совместно с исследовательской компанией Kantar и при поддержке медицинских ассоциаций.

Что украинцы знают о питании во время лечения

Опрос 150 врачей, а также 300 пациентов после онкозаболеваний, инсульта и политравм показал, что лишь немногим больше, чем половина пациентов получали информацию о питании на реабилитации. Часто это были общие рекомендации, например исключить или ограничить прием определенных продуктов.

Половина опрошенных пациентов сообщили, что искали информацию о питании на реабилитации самостоятельно в интернете.

Только 22% опрошенных пациентов знали о нутритивной поддержке - специальном режиме питания, призванном обеспечить организм пациента нужным уровнем энергии и питательных веществ во время восстановления.

Результаты исследования Данон Украина и Kantar (инфографика: Данон Украина)

Среди опрошенных врачей, 31% респондентов оценили свой уровень осведомленности о нутритивной поддержке реабилитации после травм и болезней как высокий и 57% - как средний.

В то же время 87% опрошенных медиков ответили, что самостоятельно дают советы пациентам о питании во время травм и болезней. Только треть из опрошенных медицинских специалистов имели доступ в своем учреждении к диетологу, который мог дополнительно проконсультировать пациента.

Только 15% опрошенных медиков проходили обучение или курсы по нутрициологии и клиническому питанию.

Чтобы эта ситуация изменилась, уже сегодня в Украине происходят изменения в подходах к образованию врачей.

"Если сравнить образование 10-15 лет назад, сегодня мы развеяли демонизацию белка, которого боялись раньше при онкологии. В учебные программы мы включили модули, которые поднимают осведомленность врачей относительно определенных состояний, при которых назначают нутритивную поддержку. На кафедре физической и реабилитационной медицины ввели отдельные модули, где читаем о нутритивной поддержке, мальнутриции, скрининговых методах диагностики", - отмечает врач-диетолог, член Ассоциации диетологов Украины и Британской ассоциации диетологов Светлана Федяева.

Нутритивная поддержка в действии: что показывает опыт пациентов

В то же время 82% медиков и 77% пациентов соглашаются с тем, что нутритивная поддержка действительно помогает восстановлению.

"Мы должны говорить шире о том, что если у пациента присутствуют такие состояния как мальнутриция (медицинское состояние, возникающее вследствие недостаточного или неправильного питания - ред.), это приводит к худшим результатам лечения, осложнениям, удлинению госпитализации и повышению смертности пациента", - рассказывает Светлана Федяева.

Результаты исследования Данон Украина и Kantar (инфографика: Данон Украина)

Отдельно опрос фокусировался на знаниях пациентов о специализированном медицинском питании, которое часто выступает важной частью нутритивной поддержки, особенно когда обычного питания недостаточно, чтобы покрыть потребности организма, или оно невозможно из-за последствий болезни или травмы.

Только 24% опрошенных пациентов принимали медицинское питание. Но 79% из них высоко оценили его эффективность.

"Пациенты понимают, что это полезно. Когда человек болеет и восстанавливается, его потребность в калориях растет. Этот объем пищи нужно не только употребить, но и переварить. Пациент тратит много сил на это. Медицинское питание предоставляет возможность облегчить усвоение этих продуктов, ведь это специальные компактизированные формулы", - объясняет медицинский директор "Данон Украина" Елена Полторак.

Пациент отделения спинальной травмы реабилитационного центра Unbroken Сергей Черниевский принял нутритивную поддержку еще во время пребывания в реанимации. Когда появилась возможность, Сергей совмещал медицинское питание с обычной едой.

"Мне посоветовали врачи, чтобы в рационе было больше белков. Сначала мне вводили через гастростому, а потом я начал глотать самостоятельно. В реанимации я употреблял его несколько недель. На вкус нутритивное питание довольно приятное", - рассказывает Сергей.

Вызовы и решения: как в Украине изменяют подход к лечебному питанию

Опрошенные врачи и пациенты назвали такие препятствия на пути более широкого внедрения нутритивной поддержки в реабилитацию:

нехватка обучения среди врачей;

индивидуальная специфика пациентов (например, вкусовые предпочтения или отсутствие аппетита);

низкая информированность пациентов о важности и особенностях питания на реабилитации;

недостаточное внедрение нутритивной поддержки в больницах на уровне схем и согласованных подходов интеграции питания в план лечения пациентов;

финансовые барьеры.

Глава Украинской ассоциации энтерального и парентерального питания Наталья Матолинец отмечает, что сегодня ведется активная работа по преодолению части этих барьеров.

Украинская ассоциация энтерального и парентерального питания совместно с Минздравом разработала несколько стандартов по нутритивной поддержке.

В частности, речь идет о стандарте по нутритивной терапии отделения интенсивной терапии, где прописано, как именно кормить пациентов, как за ними следить. Отдельно новый стандарт освещает, что нутритивная поддержка должна продолжаться на всех этапах лечения до полного выздоровления.

В дальнейшем будет продолжена работа по информированию и разработке новых стандартов, рассказывает Наталья Матолинец.

Кроме того, значительную часть своей работы ассоциация посвящает повышению доступности специализированного медицинского питания для пациентов.

"То, над чем мы активно работаем, это включение нутритивной терапии в пакеты контрактирования НСЗУ. Фактически ни в одном нет полноценно прописанной нутритивной терапии. Государственные больницы имеют мало возможностей закупить клиническое питание", - делится Наталья Матолинец.