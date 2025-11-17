Їжа як частина лікування: чому пацієнти в Україні недооцінюють нутритивну підтримку

Харчування є невід'ємною частиною процесу лікування, але пацієнти в Україні часто можуть мати недостатньо знань про те, яким воно має бути, аби допомогти швидше відновитись після травм і хвороб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на презентацію дослідження про рівень обізнаності пацієнтів щодо нутритивної підтримки під час реабілітації, проведеного "Данон Україна" спільно з дослідницькою компанією Kantar та за підтримки медичних асоціацій.

Що українці знають про харчування під час лікування

Опитування 150 лікарів, а також 300 пацієнтів після онкозахворювань, інсульту та політравм показало, що лише трохи більше як половина пацієнтів отримували інформацію про харчування на реабілітації. Часто це були загальні рекомендації, наприклад, виключити чи обмежити прийом певних продуктів.

Половина опитаних пацієнтів повідомили, що шукали інформацію про харчування на реабілітації самостійно в інтернеті.

Тільки 22% опитаних пацієнтів знали про нутритивну підтримку - спеціальний режим харчування, покликаний забезпечити організм пацієнта потрібним рівнем енергії та поживних речовин під час відновлення.

Результати дослідження Данон Україна і Kantar (інфографіка: Данон Україна)

Серед опитаних лікарів, 31% респондентів оцінили свій рівень обізнаності про нутритивну підтримку на реабілітації після травм і хвороб як високий і 57% - як середній.

Водночас 87% опитаних медиків відповіли, що самостійно надають поради пацієнтам про харчування під час травм та хвороб. Лише третина з опитаних медичних фахівців мали доступ у своєму закладі до дієтолога, який міг би додатково проконсультувати пацієнта.

Тільки 15% опитаних медиків проходили навчання або курси з нутриціології та клінічного харчування.

Аби ця ситуація змінилась, уже сьогодні в Україні відбуваються зміни у підходах до освіти лікарів.

"Якщо порівняти освіту 10-15 років тому, сьогодні ми розвіяли демонізацію білка, якого боялися раніше при онкології. До навчальних програм ми включили модулі, які піднімають обізнаність лікарів щодо певних станів, при яких призначають нутритивну підтримку. На кафедрі фізичної та реабілітаційної медицини ввели окремі модулі, де читаємо про нутритивну підтримку, мальнутрицію, скринінгові методи діагностики", - наголошує лікарка-дієтологиня, членкиня Асоціації дієтологів України та Британської асоціації дієтологів Світлана Федяєва.

Нутритивна підтримка в дії: що показує досвід пацієнтів

Водночас 82% медиків і 77% пацієнтів погоджуються, що нутритивна підтримка справді допомагає відновленню.

"Ми повинні говорити ширше про те, що якщо в пацієнта присутні такі стани як мальнутриція (медичний стан, що виникає внаслідок недостатнього або неправильного харчування - ред.), це призводить до гірших результатів лікування, ускладнень, подовження госпіталізації та підвищення смертності пацієнта", - розповідає Світлана Федяєва.

Результати дослідження Данон Україна і Kantar (інфографіка: Данон Україна)

Окремо опитування фокусувалось на знаннях пацієнтів про спеціалізоване медичне харчування, яке часто виступає важливою частиною нутритивної підтримки, особливо коли звичайного харчування недостатньо, щоб покрити потреби організму, або воно неможливе через наслідки хвороби чи травми.

Лише 24% опитаних пацієнтів приймали медичне харчування. Але 79% з них високо оцінили його ефективність.

"Пацієнти розуміють, що це корисно. Коли людина хворіє та відновлюється, її потреба в калоріях зростає. Цей об'єм їжі треба не тільки спожити, а й перетравити. Пацієнт витрачає багато сил на це. Медичне харчування надає можливість полегшити засвоєння цих продуктів, адже це спеціальні компактизовані формули", - пояснює медична директорка "Данон Україна" Олена Полторак.

Пацієнт відділення спінальної травми реабілітаційного центру Unbroken Сергій Чернієвський почав приймати нутритивну підтримку ще під час перебування в реанімації. Коли з'явилася змога, Сергій поєднував медичне харчування зі звичайною їжею.

"Мені порадили лікарі, щоб у раціоні було більше білків. Спочатку мені вводили через гастростому, а потім я почав ковтати самостійно. У реанімації я вживав його кілька тижнів. На смак нутритивне харчування доволі приємне", - розповідає Сергій.

Виклики та рішення: як в Україні змінюють підхід до лікувального харчування

Опитані лікарі та пацієнти назвали такі перешкоди на шляху ширшого впровадження нутритивної підтримки у реабілітацію:

брак навчання серед лікарів;

індивідуальна специфіка пацієнтів (наприклад, смакові вподобання чи відсутність апетиту);

низька поінформованість пацієнтів про важливість і особливості харчування на реабілітації;

недостатнє впровадження нутритивної підтримки в лікарнях на рівні схем та узгоджених підходів інтеграції харчування у план лікування пацієнтів;

фінансові бар’єри.

Голова Української асоціації ентерального і парентерального харчування Наталія Матолінець зазначає, що сьогодні ведеться активна робота для подолання частини із цих бар’єрів.

Українська асоціація ентерального та парентерального харчування спільно з МОЗ розробила декілька стандартів із нутритивної підтримки.

Зокрема, йдеться про стандарт з нутритивної терапії відділення інтенсивної терапії, де прописано, як саме харчувати пацієнтів, як за ними стежити. Окремо новий стандарт висвітлює те, що нутритивна підтримка повинна продовжуватися на всіх етапах лікування до повного одужання.

Надалі триватиме робота із поінформованості та розроблення нових стандартів, розповідає Наталія Матолінець.

Крім того, значну частку своєї роботи асоціація присвячує підвищенню доступності спеціалізованого медичного харчування для пацієнтів.

"Те, над чим ми активно працюємо, це включення нутритивної терапії в пакети контрактування НСЗУ. Фактично в жодному немає повноцінно прописаної нутритивної терапії. Державні лікарні мають мало можливостей закупити клінічне харчування", - ділиться Наталія Матолінець.