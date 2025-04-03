СБУ разоблачила предателей, которых РФ привлекла для фейков о "внешнем управлении" Украиной

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

По данным СБУ, сейчас фигуранты скрываются в России, и провозгласили себя "единственной легитимной властью" нашего государства и продвигают план капитуляции Украины.

Недавно эти лица и другие украинские предатели посетили форум "единства" в Москве, участие в котором приняли также идеолог российского фашизма Александр Дугин, российские блогеры и "Z-военкоры".

Их "конференция" была посвящена продвижению тезиса Путина, что для длительного мира в Украине необходимо создать переходную администрацию под контролем РФ и США, которая бы временно управляла Украиной.

По данным СБУ, в состав такого образования вошли предатели, коллаборационисты и другие сторонники рашизма, которые бежали из Украины в Россию еще до начала полномасштабной войны.

"Лидером этой группировки является Дмитрий Василец - председатель запрещенной партии "Держава", который уже имеет заочный срок заключения за поддержку вооруженной агрессии РФ", - сообщили в СБУ.



К подрывной деятельности он привлек своих "единомышленников":

Валентина Рыбина - адвоката Анатолия Шария, который подозревается в государственной измене;

Александра Скубченко - "политэксперта" с телеканалов Медведчука, который сейчас частый гость в эфирах московских пропагандистов;

Александра Семченко - заместителя председателя запрещенной партии "Держава", который ранее проживал в Киеве, а сейчас скрывается в России;

коллаборациониста Павла Онищенко - главы прокремлевского объединения "Слобожанская сечь";

пропагандиста Виктора Малафеева, который кроме антиукраинских выступлений на росТВ, собирает "донаты" на приобретение вооружений для оккупантов;

пророссийского агитатора в Крыму Максима Шихалеева, который еще в 2014 году поддержал захват полуострова и пошел на сотрудничество с РФ.

Они создали сайт по аналогу с официальными страницами органов власти Украины, объявили о проведении "онлайн-референдума" относительно будущего Украины, а также разработали копию портала "Дія", чтобы сфальсифицировать результаты фейкового голосования.

По материалам дела, после создания антиукраинской ячейки в Москве фигуранты получили задание от своих российских кураторов сформировать собственные "филиалы" в странах ЕС как "альтернативу" диппредставительствам Украины.

На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили фигурантам о подозрении по ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 109 Уголовного кодекса Украины (действия, совершенные с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, а также заговор о совершении таких действий в составе группы).