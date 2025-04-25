"Ее чуть не снесло взрывом", а она радовалась "прилетам": в Харькове СБУ разоблачила фанатку РФ

Жительница Харькова открыто поддерживала российскую армию в соцсетях, призывала "освобождать" город и одобряла ракетные удары, несмотря на собственную опасность. Теперь ее деятельность расследует СБУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

По данным следствия, жительница Харькова с ноября 2023 года систематически публиковала в пророссийских Telegram-каналах комментарии, в которых прославляла военные государства-агрессора.

Она писала, что молится за оккупантов и желает каждому из них "ангела-хранителя", а также утверждала, что Харьков якобы ждет так называемых "освободителей".

Более того, по данным прокуратуры, проверяемая радовалась "прилетам" по областному центру, несмотря на то, что, как сама писала, ее "чуть не снесло с балкона" взрывной волной в результате вражеского удара.

Противоправный характер высказывания проверяемой подтвержден выводами судебной лингвистической (семантико-текстуальной) экспертизы.