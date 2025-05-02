ua en ru
Пт, 02 мая News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Контакты Команда О компании Редакционная политика

Турция, Египет или Черногория: что выбрать в 2025 году по соотношению цена-качество

Пятница 02 мая 2025 13:04
UA EN RU
Турция, Египет или Черногория: что выбрать в 2025 году по соотношению цена-качество Летние отпуска и отдых от рутины - не за горами (фото: freepik.com)
Автор: Ирина Костенко, Катерина Гончарова
Эксперт: Наталья Якименко

Планировать отпуск и летний отдых стоит заранее. Тем, кто хочет сполна насладиться гостеприимством других стран в течение этого туристического сезона, выбирать лучшую локацию можно уже сейчас.

Подробнее о топ-направлении 2025 года, а также какую страну лучше выбрать - Турцию, Египет или Черногорию (по соотношению цена-качество), рассказала в комментарии РБК-Украина эксперт в сфере туризма и основательница турагентства "Полечу, куда хочу!" Наталья Якименко.

Лучшее направление 2025 года

Согласно информации эксперта, лучшее направление для отдыха в 2025 году - Греция.

"Прекрасное сочетание сервиса, европейской культуры, доступности (особенно на нетуристических островах) и главное - отсутствие большого количества российских туристов", - объяснила Якименко.

По ее словам, Греция - это:

  • гастрономия;
  • море;
  • архитектура;
  • уют.

Турция, Египет или Черногория: что выбрать

Если анализировать отдых в Турции, Египте или Черногории, то здесь выбор, по мнению эксперта, будет зависеть не только от бюджета, но и от ожиданий относительно:

  • комфорта;
  • климата;
  • сервиса.

Турция - продолжает оставаться популярной среди туристов страной.

"Ее любят за высокий уровень сервиса, а также отели "все включено". Идеально для семей с детьми за счет детских клубов и анимации. Однако это не бюджетное направление", - отметила Якименко.

Египет - самый доступный по цене.

По словам специалиста, эта страна - идеальна для тех, кто хочет "солнце, море и экзотику".

"В то же время летом здесь очень жарко, а сервис может быть разным - в зависимости от категории отеля. Но если брать хороший отель и не ожидать европейского уровня - это выгодное решение", - рассказала основательница турагентства.

Черногория - красивая, живописная страна, где есть и горы, и море, и вкусная кухня.

"Но если сравнивать отели одного уровня сервиса с Турцией, то в Черногории будет даже дороже", - подытожила Якименко.

Напомним, ранее мы рассказывали, что в некоторых странах мира туристы могут "влететь" на штраф за фото.

Читайте также, какие два украинских села признали лучшими в мире для туристов и как туда добраться.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Туризм Греция Турция Египет Черногория Отдых за границей Путешествия
NEWS
Россияне потеряли за сутки более 1100 солдат и 200 единиц техники, - Генштаб
Россияне потеряли за сутки более 1100 солдат и 200 единиц техники, - Генштаб
DAILY
Что Украина пообещала США в соглашении о недрах и как будет работать Фонд восстановления
Дмитрий Сидоров, Юрий Дощатов Что Украина пообещала США в соглашении о недрах и как будет работать Фонд восстановления