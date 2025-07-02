"Им в Украине места нет": Зеленский о лишении гражданства Онуфрия

Людям с политическим влиянием и российским паспортом, которые работают против украинской независимости, нет места в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

Глава украинского государства отметил, что продолжается работа по отношению к тем людям, которые связали себя с Россией.

"Фигуры с политическим влиянием и российским паспортом, лица, работающие против украинской независимости во всех ее измерениях, в том числе против духовной независимости, каждый, кто поддерживает агрессию или оправдывает ее - всем этим персонам места в Украине нет и не будет. Принимаем соответствующие решения", - добавил Зеленский.

По его словам, Совет нацбезопасности примет новые решения о санкциях.