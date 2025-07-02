"Им в Украине места нет": Зеленский о лишении гражданства Онуфрия
Людям с политическим влиянием и российским паспортом, которые работают против украинской независимости, нет места в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.
Глава украинского государства отметил, что продолжается работа по отношению к тем людям, которые связали себя с Россией.
"Фигуры с политическим влиянием и российским паспортом, лица, работающие против украинской независимости во всех ее измерениях, в том числе против духовной независимости, каждый, кто поддерживает агрессию или оправдывает ее - всем этим персонам места в Украине нет и не будет. Принимаем соответствующие решения", - добавил Зеленский.
По его словам, Совет нацбезопасности примет новые решения о санкциях.
Митрополита Онуфрия лишили гражданства
Напомним, ранее Служба безопасности Украины сообщила, что на основании собранной ею информации предстоятеля УПЦ МП Онуфрия лишили гражданства Украины.
Выяснилось, что у митрополита есть российский паспорт. РБК-Украина уже получило фото документа.
По информации правоохранителей, митрополит Онуфрий получил паспорт РФ еще в 2002 году.
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