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Уран в редком положении даст ключ от счастья 4 знакам Зодиака: а вы среди них?

Понедельник 07 июля 2025 06:06
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Уран в редком положении даст ключ от счастья 4 знакам Зодиака: а вы среди них? Какие знаки Зодиака в шаге от большого счастья (фото: Freepik)
Автор: Полина Иваненко
Эксперт: Катерина Соловьева

Уже 7 июля Уран окажется в очень редком положении, которое многое изменит. 4 знака Зодиака найдут свое счастье, а еще 4 стоит быть максимально осторожными.

Эксклюзивно для РБК-Украина астролог Катерина Соловьева рассказала, в чем особенность положения Урана и кому ждать перемен.

У каких знаков Зодиака назревают перемены

"7 июля Уран, планета неожиданностей, революционных изменений, реформ, свободы, стихийных бедствий, инноваций и высоких технологий, впервые с 1949 года заходит в знак Близнецов, где будет находиться до 8 ноября 2025 года, когда из-за своей ретроградности снова вернется в Тельца", - рассказала эксперт.

По ее словам, Уран окончательно зайдет в третий знак Зодиака 26 апреля 2026 года, а покинет его 22 мая 2033 года. И это - нейтральное положение для седьмой планеты Солнечной системы.

Внимательными с действием Урана в период с 7 июля по 8 ноября 2025 года и с 26 апреля 2026 года по 22 мая 2033 года нужно быть:

  • Близнецам
  • Стрельцам
  • Девам
  • Рыбам.

Также следует быть осторожными всем, в чьих индивидуальных гороскопах в этих знаках размещаются главные астрологические элементы.

Положительное влияние почувствуют представители таких знаков Зодиака:

  • Лев
  • Овен
  • Весы
  • Водолей.

"Особенно это время будет благоприятным для тех из них, чья деятельность связана с авиацией, космическими технологиями, электротехникой, астрономией, журналистикой, литературой, поездками. Некоторые смогут открыть в себе оригинальные таланты, способность к телепатии и ясновидению", - пояснила Соловьева.

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