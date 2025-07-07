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Таро-гороскоп на неделю. Кто получит шанс осуществить мечту, а кому пора остановиться и отдохнуть

Понедельник 07 июля 2025 10:34
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Таро-гороскоп на неделю. Кто получит шанс осуществить мечту, а кому пора остановиться и отдохнуть Гороскоп-Таро на неделю (иллюстративное фото: Freepik)
Автор: Катерина Собкова

Эта неделя, которая началась 7 июля и продолжится до 13 июля, это идеальный период для того, чтобы понять, какие желания до сих пор остаются нереализованными.

Что сулит Таро-гороскоп на неделю каждому знаку Зодиака, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на издание Metro.

Овен

Карта Таро: Паж Кубков

На этой неделе вы особенно чувствительны к своему истинному "я". Вас может потянуть к воспоминаниям: старые фото, музыка, друзья детства. Вспомните, переосмыслите, вдохновитесь. Ваш жизненный путь - ценная история, которую следует пролистывать снова.

Телец

Карта Таро: Паж Монет

Новые знания - это инвестиция в будущее. Неважно, обучение или хобби - оно откроет новые возможности. Начните формировать свою базу знаний и навыков уже сейчас, и это обязательно приведет к положительным изменениям.

Близнецы

Карта Таро: Двойка Мечей

2025 год меняет вас. Настал момент принимать важные решения. Вы уже видите ситуацию более четко - воспользуйтесь этим. Отсекайте лишнее, защищайте себя, стройте новые границы. Пора создать жизнь, которая вам подходит.

Рак

Карта Таро: Король Кубков

Вы - эмоциональная опора для близких. Это не обуза, а ваша сила. На этой неделе уделите больше внимания отношениям, поддерживайте других, делитесь теплом и мудростью. Люди ценят вашу искренность и заботу.

Лев

Карта Таро: Солнце

Ваше звездное время! Впереди любовь, успех, путешествия, радость и признание. Все складывается в вашу пользу. Главное - быть смелыми, верить в себя и действовать. Чем амбициознее цели - тем ярче результат.

Дева

Карта Таро: Сила

Настал момент преодолеть внутренний страх и сделать шаг навстречу переменам. Проблемы больше не имеют власти над вами. Вы сильнее, чем кажется. Действуйте - и почувствуете обновление, облегчение и гордость за себя.

Весы

Карта Таро: Десятка Жезлов

Вы взяли на себя слишком много. Пора пересмотреть обязанности и сбросить лишнее. Вторую половину года сделайте проще, умнее и легче для себя. Сконцентрируйтесь на главном - меньше дел, но с большим вниманием.

Скорпион

Карта Таро: Колесо Фортуны

Грядет неожиданная смена - приготовьтесь к большому повороту. Жизнь меняется, и не всегда так, как вы ожидаете. Но вы можете задать направление: сделайте один смелый шаг навстречу желаемой трансформации. Доверьтесь потоку, но управляйте стартом.

Стрелец

Карта Таро: Умеренность

Пора остановиться и восстановить внутренний баланс. Вы могли взять на себя многовато - и уже чувствуете усталость. Возвращайтесь к себе: спокойствие, стабильность, простота. Не бросайтесь в крайности. Вам сейчас нужна почва под ногами.

Козерог

Карта Таро: Девятка Мечей

Вы накопили слишком много тревог. Пора выговориться. Поделитесь мнениями с другом или хотя бы с дневником. Не держите все в себе - облегчите душу. Выраженные эмоции уже наполовину исцелены.

Водолей

Карта Таро: Девятка Монет

Вы начинаете долгосрочный проект, который изменит вашу жизнь - в работе, здоровье или быту. Это потребует усилий, но даст стабильный и ценный результат. Начните сейчас и увидите, как постепенно растет ваше благосостояние.

Рыбы

Карта Таро: Девятка Кубков

У вас мощная сила умысла. Вы действительно способны воплощать желаемое в реальность. Каждые 9 дней загадывайте новое желание, доверяйте интуиции и замечайте знаки. Вселенная на вашей стороне - мечтайте смело.

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