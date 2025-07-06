Полнолуние, ретроград и риски: астролог дала гороскоп на неделю и озвучила правила каждого дня

Новая неделя, с 7 по 13 июля, готовит немало важных астрологических событий. И поэтому стоит знать, как планировать дела и на когда точно не стоит назначать важные разговоры.

Эксклюзивно для РБК-Украина астролог Катерина Соловьева дала гороскоп на всю неделю и поделилась советами на каждый день.

7 июля - день без обещаний

"Неблагоприятный период для новых дел и важных решений. Возможны хирургические и стоматологические вмешательства, посещение парикмахерской. Не стоит давать какие-либо обещания. Рекомендуются пост и воздержание", - советует эксперт.

Благоприятное время для тех, чья деятельность связана с законодательством и правом, юриспруденцией и внешней политикой, педагогикой и коммерцией, наукой и всем, что имеет иностранное происхождение.

8 июля - день Луны без курса

"Из-за общего фона суток не инициируйте новых активностей, связанных с оформлением на новую работу, приобретением или ремонтом автомобиля, бытовой техники, дальними путешествиями, сверхурочными нагрузками на работе. Не рекомендуется голодать", - рассказала астролог.

Активируются процессы омоложения организма. Также в этот день нужно возвращать долги.

8 июля Луна с 00:29 до 24:00 по киевскому времени будет без курса. Такое положение приравнивается к действию ретроградного Меркурия.

"Считается, что когда Луна находится в состоянии без курса, обычный ход дел нарушается, делается ошибочный выбор, действия не приносят желаемого результата, человека охватывают растерянность, невнимательность и напрасные иллюзии", - напомнила Соловьева.

Поэтому не нужно начинать что-то новое, тратить деньги, просить о помощи. Сбалансировать энергию Луны можно белым цветом, серебром, потреблением молочных продуктов, отдыхом у водоема.

9 июля - день рисков

"Избегайте лишних разговоров, сплетен и дезинформации, следите за вещами, чтобы не потерять их. Возможны обман и мошенничество. Может появиться тоска, печаль, меланхолия, избавиться от которых помогут полезные дела или с помощью значительных физических нагрузок", - отметила астролог.

9 июля Луна будет без курса с 00:00 до 11:55 по киевскому времени.

10 июля - Полнолуние

"В 23:37 по киевскому времени состоится точная фаза Полнолуния. Женщины чувствуют ее острее мужчин. Не поддавайтесь эмоциям, нельзя реагировать на провокации. Необходимо обуздать страсти и желания, собраться с духом, укреплять самодисциплину. Завершайте начатые ранее дела, подводите итоги, возвращайте долги", - советует эксперт.

День способствует тем, кто находится в затруднительном положении. Больше прислушивайтесь к интуиции, отслеживайте негативные мысли, освобождайтесь от зависимостей. Из-за общего фона суток лучше не начинать новые дела, связанные с бизнесом и путешествиями.

11 июля - начало ретроградного Меркурия

"Из-за теневого периода ретро Меркурия (с 11 по 18 июля) не планируйте на этот день важные переговоры, заключение новых договоров, приобретение техники, важные командировки, сдачу экзаменов, проведение важных платежей, выяснение отношений с соседями", - рассказала астролог.

Не желательно употреблять мясную пищу, лучше отдать предпочтение рыбе и грибам. Из-за общего фона суток лучше не инициировать новые активности, за которые отвечает эта планета: крупные финансовые платежи, оформление брака, новые знакомства, регистрация бизнеса, кредиты и тому подобное.

11-го июля Луна будет без курса с 00:00 до 20:21 по киевскому времени.

12 июля - критический день

Учитывайте ретроградность Меркурия. Неблагоприятный период для новых дел и важных решений, хирургических и стоматологических вмешательств.

"Возможны посещения парикмахерской. Критический день. Можно проверить свой иммунитет: чем выше духовный уровень развития человека, тем здоровее он чувствует себя в этот день", - отметила Соловьева.

13 июля - день вещих снов

13 июля Сатурн переходит в ретроградное движение. Там он будет находиться до 28 ноября 2025 года.

"Избегайте употребления алкоголя и курения. Подводите итоги, завершайте текущие дела, возвращайте долги. Полезны голодания, физические нагрузки. Уделите время семье, детям, домашним вопросам. Можно увидеть вещие сны", - рассказала астролог.

13 июля Луна будет без курса в течение всех суток.