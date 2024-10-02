ua en ru
Ср, 02 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Пожарные, водолазы и кинологи. Как в Умани подготовились к паломничеству хасидов

Среда 02 октября 2024 11:36
UA EN RU
Пожарные, водолазы и кинологи. Как в Умани подготовились к паломничеству хасидов Праздник Рош ха-Шана в Умани требует тщательной подготовки (фото: facebook.com/DSNSCHERKASY)
Автор: Ирина Костенко

На время празднования еврейского Нового года - Рош ха-Шана - в Умани организовано круглосуточное дежурство личного состава и техники сводного отряда ГСЧС (для предотвращения возникновения пожаров или других чрезвычайных ситуаций и событий).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Главного управления ГСЧС Украины в Черкасской области в Facebook.

Как спасатели подготовились к Рош ха-Шана 2024

В ГСЧС рассказали, что в местах массового скопления паломников осуществляется круглосуточное дежурство постов ГСЧС:

  • пожарно-спасательных
  • водолазно-спасательных
  • мониторинга радиационной и химической обстановки

Пожарные, водолазы и кинологи. Как в Умани подготовились к паломничеству хасидов

ГСЧС действует на опережение (фото: facebook.com/DSNSCHERKASY)

Дополнительно были привлечены также:

  • пешие патрули ГСЧС
  • расчет с тактическим роботом
  • кинологический расчет
  • передвижной пункт управления

Пожарные, водолазы и кинологи. Как в Умани подготовились к паломничеству хасидов

Спасатели готовы к любым сценариям (фото: facebook.com/DSNSCHERKASY)

"В то же время водолазы ГСЧС осуществили обследование и очистку от опасных предметов дна водоема, который будет использоваться паломниками во время религиозных обрядов", - рассказали в пресс-службе спасателей.

Пожарные, водолазы и кинологи. Как в Умани подготовились к паломничеству хасидов

Работа нашлась даже для водолазов (фото: facebook.com/DSNSCHERKASY)

Уточняется, что среди обнаруженных водолазами предметов были остатки строительных материалов, ветки, стекло и т.п.

Пожарные, водолазы и кинологи. Как в Умани подготовились к паломничеству хасидов

Пост ГУ ГСЧС в Черкасской области (скриншот: facebook.com/DSNSCHERKASY)

В пресс-службе ГСЧС Украины рассказали также, что в Умани во время празднования паломниками Рош ха-Шана дежурит отделение специальных минно-поисковых работ.

Собаки-детекторы шесть раз в день обследуют на наличие взрывоопасных предметов:

  • прилегающие территории зданий, где собираются паломники
  • вещи паломников

Отмечается, что специально тренированные собаки могут обнаруживать сразу несколько видов взрывоопасных веществ.

"Благодаря безупречному обонянию они способны находить взрывчатку там, где "теряется" металлоискатель пиротехника. В случае обнаружения собаками подозрительного предмета, спасатели оповещают взрывотехническую службу", - объяснили в ГСЧС.

Пожарные, водолазы и кинологи. Как в Умани подготовились к паломничеству хасидов

Публикация ГСЧС Украины (скриншот: facebook.com/MNS.GOV.UA)

Рош ха-Шана 2024

Напомним, в 2024 году еврейский Новый год, или же праздник Рош ха-Шана, приходится на 3 октября и продлится два дня.

Однако еврейские праздники, согласно традиции, начинаются с закатом солнца накануне. Поэтому Рош ха-Шана 2024 будет праздноваться с вечера 2 октября и завершится вечером 4 октября.

В этом году иудеи встретят 5785 год по еврейскому календарю.

Паломничество хасидов в Умань началось еще в начале сентября, поэтому правоохранители и миграционники работают в усиленном режиме. Ожидалось, что в этом году в Украину могут приехать более 30 000 паломников.

Из-за паломничества хасидов в Умани ввели также спецрежим на въезд. В микрорайоне паломничества запрещена продажа алкогольных напитков, фейерверков и пиротехнических средств.

Читайте также, когда и зачем в Умань прибыли израильские полицейские.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ГСЧС Умань Новый год Война в Украине Рош ха-Шана
NEWS
Силы обороны подтвердили выход из Угледара
Силы обороны подтвердили выход из Угледара
DAILY
Под натиском оккупанта. Удержат ли ВСУ Угледар и Покровск и какие цели у РФ до холодов
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина Под натиском оккупанта. Удержат ли ВСУ Угледар и Покровск и какие цели у РФ до холодов