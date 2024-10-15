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Водителей предупредили об изменениях в ПДД с 1 ноября: новые правила будут действовать по всей Украине

Украина, Вторник 15 октября 2024 21:15
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Водителей предупредили об изменениях в ПДД с 1 ноября: новые правила будут действовать по всей Украине Фото: водителей предупредили о важных изменениях в ПДД с 1 ноября (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Правила дорожного движения с 1 ноября переходят на "зимний период". На дорогах всех городов Украины установят ограничение скорости до 50 км/ч.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на первого заместителя начальника Департамента патрульной полиции Алексея Белошицкого в эфире телемарафона.

Белошицкий отметил, что зимний период - это всегда период повышенной опасности для всех участников дорожного движения.

Следовательно, на тех участках дорог в некоторых городах страны, где было разрешено повышение ограничения скорости до 80 км/ч, дорожные знаки будут изменены на ограничение скорости до 50 км/ч.

По его словам, пункт Правил дорожного движения 12.8 существует уже давно и возможность установления другого скоростного режима на летний период им предусмотрена.

В некоторых городах Украины, в частности Киеве и Днепре, на тех участках дорожного движения, где это позволяют и дорожные обстоятельства, и безопасность дорожного движения, устанавливались знаки высшего ограничения скорости.

"То есть 80 км/ч на летний период. Этот период сейчас заканчивается и уже с 1 ноября указанные знаки будут изменены на стандартные, то есть ограничение скорости - 50 км/ч. Таким образом, Правила фактически не меняются, а наступает зимний период, который не предусматривает другие ограничения скорости движения", - пояснил Билошицкий.

Он отметил, что скоростной режим на дорогах фиксируют более 300 камер. Также около 200 приборов TruCAM, которые позволяют фиксировать превышение скорости в ручном режиме, используют патрульные полицейские.

Ранее водителям в Украине напомнили о необходимости включать вне населенных пунктов дневные ходовые огни или ближний свет фар.

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