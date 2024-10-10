ua en ru
Чт, 10 октября News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Зеленая стрелка или дополнительная секция светофора: как проехать во избежание штрафа

Украина, Киев, Четверг 10 октября 2024 20:33
UA EN RU
Зеленая стрелка или дополнительная секция светофора: как проехать во избежание штрафа Фото: Как правильно проехать светофор (pixabay)
Автор: Татьяна Веремеева

Зеленая стрелка и дополнительные секции светофора часто вызывают путаницу как среди новичков, так и опытных водителей. Если не правильно совершить поворот, можно получить штраф в 510 гривен.

РБК-Украина со ссылкой на Патрульную полицию Борисполя рассказывает, как правильно совершать поворот и избежать штрафа.

Поворот вправо или влево под красным сигналом светофора разрешается только в двух случаях: когда рядом с красным сигналом светофора есть зеленая стрелка или горит дополнительная секция светофора со стрелкой соответствующего направления. Важно помнить, что перед выполнением поворота водитель обязан пропустить пешеходов и движущийся по другим направлениям транспорт.

Существенная разница между зеленой стрелкой и дополнительной секцией светофора заключается в том, что:

  • Зеленая стрелка позволяет производить поворот независимо от сигнала светофора.
  • Дополнительная секция светофора разрешает поворот только в том случае, если она активна. Если дополнительная секция не горит, движение в указанном направлении запрещено.

Нарушение этих правил ведет к штрафу в размере 510 гривен. Водителям следует внимательно следить за светофорами и соблюдать правила, чтобы избежать неприятностей на дороге.

Напомним, водители, эксплуатирующие неисправные транспортные средства, могут быть привлечены к административной ответственности. Это означает, что на человека могут быть наложены штрафные санкции. Размер такого наказания определяется Кодексом Украины об административных правонарушениях.

Также мы рассказывали, что штрафы за нарушение ПДД необходимо оплатить в течение 15 дней с момента их наложения. В некоторых случаях возможно уплатить только половину штрафа, однако если штрафы будут проигнорированы, нарушителю может грозить значительное наказание.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПДР Светофор Штрафы
NEWS
Может ли война закончиться в 2025 году, как об этом сказал Зеленский: мнение эксперта
Может ли война закончиться в 2025 году, как об этом сказал Зеленский: мнение эксперта
DAILY
Валерий Чалый: Перемирие не остановит войну с Россией, Украине нужны гарантии
Дмитрий Олейникжурналист, ведущий YouTube-канала РБК-Украина Валерий Чалый: Перемирие не остановит войну с Россией, Украине нужны гарантии