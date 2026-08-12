Враг меняет тактику: зачем РФ запускает ракеты из КНДР по одной

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

Почему Россия запускает ракеты КНДР по одной

Аналитики ISW отмечают, что российские войска, по всей вероятности, используют небольшое количество баллистических ракет КН-23 в ночных ударных комплектах вместе с другими типами вооружения. Так оккупанты пытаются испытать ракеты и улучшить их точность.

11 августа президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что российские войска запустили ракету КН-23 по Запорожью. Это не первый подобный случай за последний месяц – в ночь с 29 на 30 июля Россия уже наносила удар ракетой КН-23 по Днепропетровской области, впервые с лета 2025 года.

Причина осторожности России, вероятно, связана с качеством ракет. По имеющейся информации, предыдущие партии КН-23, предоставленные Северной Кореей, оказались очень неточными.

С тех пор Россия сотрудничает с Пхеньяном по совершенствованию этого оружия, и единичные запуски могут быть частью этого процесса.

Сколько ракет КН-23 получила Россия от Пхеньяна

Украинские чиновники недавно сообщили, что Северная Корея отправила России не менее 40 баллистических ракет КН-23.

При этом, по имеющимся данным, Россия одновременно запускает очень небольшое количество этих ракет.

В ISW считают, что добавление северокорейских ракет в российский арсенал позволит России в ближайшее время усилить удары баллистики по Украине.

Это позволит оккупантам не тратить ракетные комплексы С-400 и Циркон, которые и так находятся в дефиците.

Как Россия наращивает применение северокорейской баллистики

Напомним, ночью 11 августа российские войска нанесли массированный удар по Запорожью, применив среди прочего баллистику КНДР, ракеты "Циркон" и КАБы .

В результате атаки погибли шесть мирных жителей, еще 19 человек получили ранения.

Как сообщало РБК-Украина, днем ранее, 10 августа, Зеленский заявил, что Россия получила новую партию баллистических ракет от КНДР, а военное сотрудничество Москвы и Пхеньяна продолжает расширяться.