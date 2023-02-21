ua ru
Вт, 21 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Отправил на три буквы. Глава МИД Словакии обругал Орбана за поддержку России

Новина українською →
Словакия, Вторник 21 февраля 2023 20:49
Отправил на три буквы. Глава МИД Словакии обругал Орбана за поддержку России Фото: глава МИД Словакии Растислав Качер (flickr.com)
Автор: Елена Черкасец

В Словакии венгерского премьер-министра Виктора Орбана послали вслед за российским кораблем из-за политики, которая играет на руку российскому диктатору Владимиру Путину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра иностранных дел Словакии Растислава Качера в Facebook .

Глава словацкого ведомства утверждает, что военная помощь Украине морально правильна, поскольку россияне вторглись в Украину и убивают мирных жителей. Он подчеркнул, что Евросоюз единый в помощи Киеву, только Венгрия держится в стороне.

Также Качер отметил, что позиция премьер-министра Венгрии о том, что "это не наша война", морально неприемлема.

"На выходных их карпатский пророк разглагольствовал о том, что это не наша война. Это "просто военный конфликт между двумя славянскими государствами". Надо было оставить их в покое, изолировать. То есть пусть россияне быстренько перебьют украинцев. Пусть они не волнуются. Как отвратительно. Как жалко. Как не по-христиански. Святой Мартин Турский (родился в нынешней Венгрии) умер бы от стыда за таких христиан", - написал глава МИД Словакии.

Качер отметил, что в одном согласен с "этими карпатскими коллаборантами российских агрессоров".

"Снабжение оружия в Украину затягивает конфликт и откладывает мир. Крупнейшим поставщиком оружия в Украину является Россия. Сначала она поставляла им и "зеленых человечков". Они не были россиянами, а если и были, то только в отпуске в Украине. Они открыто нападают и снабжают оружие в Украину уже год. Как только россияне прекратят поставлять оружие в Украину, соберут вещи и поедут домой, в тот же момент другие перестанут поддерживать Киев в военном плане и наступит мир. Все очень просто", - подчеркнул Качер.

Он также раскритиковал позицию экс-премьера Словакии Роберта Фицо, который, по словам Качера, хочет "путинского мира, как Орбан".

"Для коллаборационистов Путина, и особенно для наших в Карпатском бассейне и высокогорье, для всех тех, кто хочет миру ценой уничтожения Украины, у меня есть только одно послание: Иди на х*й", - подчеркнул словацкий дипломат.

Напомним, в Министерство иностранных дел Украины вызывают посла Венгрии для откровенного разговора из-за нового заявления премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Ранее он сравнил Украину с "Афганистаном" и назвал ее " ничейной землей".

Также премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Европа стала косвенным участником войны России против Украины. Он уверяет, что его страна будет и дальше торговать с Москвой.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Венгрия Война в Украине
NEWS
США могут передать Украине танки Abrams со складов, что ускорило бы их поставки
США могут передать Украине танки Abrams со складов, что ускорило бы их поставки
DAILY
Из Камбоджи в Бахмут. Как артист балета покинул Азию и ушел добровольцем в аэроразведку
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина Из Камбоджи в Бахмут. Как артист балета покинул Азию и ушел добровольцем в аэроразведку