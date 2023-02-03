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Не медля. Резников рассказал, как быстро украинские военные освоят танки Leopard 2

Новина українською →
Пятница 03 февраля 2023 19:46
Не медля. Резников рассказал, как быстро украинские военные освоят танки Leopard 2 Фото: министр обороны Украины Алексей Резников (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Украинские военные быстрыми темпами освоят танки Leopard 2.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Украины Алексея Резникова во время совместной пресс-конференции с вице-премьер-министром - министром национальной обороны Польши Мариушем Блащаком в Киеве.

"Благодаря польским инструкторам, наши воины уже овладели артиллерийскими системами калибра 155 мм Krab. Вместо 3-месячной подготовки мы справились за 3 недели. Если мы освоили их такими быстрыми темпами, то Leopard усвоим не медля", - сказал Резников.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что украинские военные начнут проходить учения по использованию Leopard 2 на следующей неделе, поскольку западные партнеры хотят успеть разместить боевые танки в Украине до начала возможного весеннего наступления РФ.

Также ранее мы писали, что украинские военные уже через несколько дней начнут обучение по использованию танков Leopard в Польше.

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