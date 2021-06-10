Єменське місто Маріб піддалося ракетному обстрілу: загинули мирні жителі

Місто Маріб в Ємені піддався ракетному обстрілу. Кілька снарядів впали в житлових кварталах. Загинули не менше 8 мирних жителів, поранено 27 осіб.
Про це повідомляє агентство SABA.
За інформацією видання, по Марибу (адміністративний центр однойменної провінції) ракетного удару завдали прихильники єменського руху "Ансар Аллах", представників якого називають хуситами. В обстрілі використовувалися дві балістичні ракети і заміновані безпілотники.
Два вибухи сталося в центрі міста. Снаряди також розірвалися в житлових районах і місцевому ринку. Під удар також потрапила і міська жіноча в'язниця.
В результаті обстрілу загинули не менше 8 мирних жителів, 27 отримали поранення. Влада зазначає, що кількість жертв і постраждалих незакінчена, оскільки зруйновано кілька будівель і під їх уламками можуть перебувати люди.
Відзначається, що після першого ракетного удару на місця вибухів виїхали медики і рятувальники. Як тільки вони дісталися туди, їх атакував начинений вибухівкою дрон. В результаті понад 4 машин швидкої допомоги були знищені.
Нагадаємо, в лютому 2021 року державний секретар США Ентоні Блінкен прийняв рішення про виключення руху "Ансар Аллах" зі списку терористичних організацій. Таке рішення в Вашингтоні прийняли з гуманітарних міркувань, щоб жителі Ємену мали доступ до товарів першої необхідності. Водночас санкції, які раніше ввели проти ряду лідерів хусит, будуть збережені.
Відзначимо, в кінці грудня 2020 року міжнародний аеропорт Адена в Ємені потрапив під обстріл, коли до нього прибув літак з представниками уряду країни.
Як повідомляло РБК-Україна, Київ засудив обстріл аеропорту в Ємені. Україна розглядає атаку як спробу замаху на членів легітимного уряду Ємену.