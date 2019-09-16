Повстанці попередили про можливість нових атак на НПЗ в Саудівській Аравії

Єменські повстанці хусіті, які взяли на себе відповідальність за атаку на нафтопереробні заводи в Саудівській Аравії, закликали іноземців покинути небезпечну територію з-за можливих майбутніх атак. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За словами повстанців, НПЗ раніше є метою для атаки.

"Нафтопереробні заводи Saudi Aramco все ще є метою і можуть бути атаковані в будь-який момент", - повідомив представник хусіті Яхья Сареа.

Раніше повстанці хусити назвали причиною атаки на НПЗ військову агресію Саудівської Аравії в Ємені.

Нагадаємо, атака безпілотників на один з найбільших нафтопереробних заводів саудівської компанії Saudi Aramco відбулася 13 вересня. В результаті атаки ціна на нафту марки Brent подорожчала на 11 відсотків, а нафта американської марки WTI на 10 відсотків.

В Саудівській Аравії планують, що до вечора понеділка, 16 вересня, вдасться відновити третину обсягів нафтовидобутку. При цьому, за прогнозами аналітиків, повністю відновити роботу вдасться за місяці.