ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Саудівська Аравія назвала терміни відновлення видобутку нафти після атаки на НПЗ

Новини » Економіка    16.09.2019 - 01:53
Саудівська Аравія назвала терміни відновлення видобутку нафти після атаки на НПЗ

Видобуток нафти буде відновлена на третину 16 сернября

В Саудівській Аравії планується відновити видобуток нафти, призупинену через атаки на нафтопереробний завод (НПЗ), ввечері 16 вересня. Про це пише The Wall Street Journal.

Планується, що до вечора понеділка, 16 вересня, вдасться відновити третину обсягів нафтовидобутку. Аналітики пронозируют, що повністю відновити роботу вдасться за місяці.

"Ми повинні мати можливість повернутися на рівень видобутку 2 млн бар. в день вже в понеділок", - повідомило джерело WSJ.

Чиновники в Ер-Ріяді зазначили, що намагаються, щоб ринок не відчував ніяких дефіцитів, поки НПЗ повністю не повернеться до колишніх потужностей.

Нагадаємо, на одному з найбільших у світі нафтопереробних заводів саудівської компанії Saudi Aramco на сході сталася пожежа. Два об'єкти компанії Saudi Aramco на великих родовищах в Абкайке і Хурайсе піддалися атаці з використанням дронов.

Відповідальність за напад на саудівський НПЗ взяли єменські повстанці - хусити. Представник хуситов розповів, що атака на нафтовий об'єкт Саудівської Аравії була здійснена з допомогою 10 дронов. Хусити підкреслили, що напади триватимуть, поки Саудівська Аравія не припинить війну в Ємені.

США звинуватили Іран в атаці на саудівські нафтові об'єкти Хусити взяли відповідальність за напад на НПЗ в Саудівській Аравії
Новини України нефтьСаудовская Аравия
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся