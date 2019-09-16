Саудівська Аравія назвала терміни відновлення видобутку нафти після атаки на НПЗ

Видобуток нафти буде відновлена на третину 16 сернября

В Саудівській Аравії планується відновити видобуток нафти, призупинену через атаки на нафтопереробний завод (НПЗ), ввечері 16 вересня. Про це пише The Wall Street Journal.

Планується, що до вечора понеділка, 16 вересня, вдасться відновити третину обсягів нафтовидобутку. Аналітики пронозируют, що повністю відновити роботу вдасться за місяці.

"Ми повинні мати можливість повернутися на рівень видобутку 2 млн бар. в день вже в понеділок", - повідомило джерело WSJ.

Чиновники в Ер-Ріяді зазначили, що намагаються, щоб ринок не відчував ніяких дефіцитів, поки НПЗ повністю не повернеться до колишніх потужностей.

Нагадаємо, на одному з найбільших у світі нафтопереробних заводів саудівської компанії Saudi Aramco на сході сталася пожежа. Два об'єкти компанії Saudi Aramco на великих родовищах в Абкайке і Хурайсе піддалися атаці з використанням дронов.

Відповідальність за напад на саудівський НПЗ взяли єменські повстанці - хусити. Представник хуситов розповів, що атака на нафтовий об'єкт Саудівської Аравії була здійснена з допомогою 10 дронов. Хусити підкреслили, що напади триватимуть, поки Саудівська Аравія не припинить війну в Ємені.