Война в Украине

"Идут во все тяжкие": военный рассказал о действиях россиян вблизи Покровска

Фото: россияне "идут во все тяжкие" возле Покровска (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Вблизи Покровска ситуация на фронте резко меняется. Из-за сложных погодных условий, сильного ветра и нестабильного неба враг не может эффективно использовать дроны, а массовые атаки пехоты сопровождаются серьезными потерями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-офицера 14-й бригады оперативного назначения Нацгвардии "Червона Калина" Максим Бакулина.

По словам Бакулина, главная причина изменений - погода. Сейчас нет ясного неба, но зато есть ветер, который сдувает достаточно большое количество дронов.

Он пояснил, что ко всему этому надо сейчас адаптироваться - как россиянам, так и Силам обороны. К тому же у оккупантов и другие проблемы, с которыми они не могут справиться - когда они пошли массово вперед пехотой, не успели подтянуть огневые средства.

"И сейчас мы видим то, что они теряют каждый день безумное количество личного состава. Я смотрю только по тому, что наносит наша бригада. Они сейчас "идут во все тяжкие". Имеют и окружение, и имеют огромные потери, имеют проблемы с логистикой. Соответственно, нам будет о чем сказать, но надо довести это до конца", - рассказал военный.

Ситуация на фронте

Заметим, что ранее сегодня Генеральный штаб ВСУ обновил карты фронта. По их данным, ВСУ отбили десятки атак возле Торецка и Купянска

В то же время украинские воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

Только за минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили один район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага.

В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 920 человек. Также украинские воины обезвредили один танк, три боевые бронированные машины, 13 артиллерийских систем, 249 БпЛА и 33 единицы автомобильной техники оккупантов.

ПокровскВойна России против Украины