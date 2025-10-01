"Идут во все тяжкие": военный рассказал о действиях россиян вблизи Покровска

По словам Бакулина, главная причина изменений - погода. Сейчас нет ясного неба, но зато есть ветер, который сдувает достаточно большое количество дронов.

Он пояснил, что ко всему этому надо сейчас адаптироваться - как россиянам, так и Силам обороны. К тому же у оккупантов и другие проблемы, с которыми они не могут справиться - когда они пошли массово вперед пехотой, не успели подтянуть огневые средства.

"И сейчас мы видим то, что они теряют каждый день безумное количество личного состава. Я смотрю только по тому, что наносит наша бригада. Они сейчас "идут во все тяжкие". Имеют и окружение, и имеют огромные потери, имеют проблемы с логистикой. Соответственно, нам будет о чем сказать, но надо довести это до конца", - рассказал военный.