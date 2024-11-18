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Россия наращивает численность армии и создает новые бригады, - Умеров

Понедельник 18 ноября 2024 17:55
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Россия наращивает численность армии и создает новые бригады, - Умеров Фото: Рустем Умеров (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Российская Федерация продолжает увеличивать численность своей армии. В частности, создавать новые бригады для войны в Украине.

Об этом заявил министр обороны Украины Рустем Умеров, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

"Российские силы будут расти. Они наращивают численность своих сил. Они создают новые бригады. К 1 июня достигли половины того, что пытались задать себе цель", - сказал Умеров.

Министр обороны считает, что сейчас у России проблемы с мобилизацией, именно поэтому использует войска КНДР.

"Они используют многих – наемников из Африки, Азии. Теперь они используют КНДР, то есть у них есть проблемы, но они не останавливаются, они растут. Точное количество мы знаем. Это значительное количество", - сказал он.

По его словам, сейчас Украина работает над созданием сил, которые смогут противостоять РФ, поскольку приоритетом является оборонная и стабилизационная операция.

"Поэтому мы растем, чтобы не дать никакого преимущества", – подчеркнул он.

Сотрудничество КНДР и России

В начале осени СМИ начали сообщать о том, что КНДР поставляет военных в Россию, которые в будущем будут воевать против Украины. Сообщалось о привлечении десятков тысяч КНДРовцев. Впоследствии стало известно, что Северная Корея также поставила в Россию ракетные и артиллерийские системы большой дальности.

РБК-Украина показывала, что СМИ заметили перемещение артиллерийских систем Koksan КНДР в Россию.

Следует также отметить, что сами российские военные жалуются на Путина из-за низких выплат на войне. Детальнее об этом, в материале РБК-Украина.

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Рустем Умеров Война в Украине Российская Федерация
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