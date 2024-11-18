Россия наращивает численность армии и создает новые бригады, - Умеров

Российская Федерация продолжает увеличивать численность своей армии. В частности, создавать новые бригады для войны в Украине.

Об этом заявил министр обороны Украины Рустем Умеров, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

"Российские силы будут расти. Они наращивают численность своих сил. Они создают новые бригады. К 1 июня достигли половины того, что пытались задать себе цель", - сказал Умеров.

Министр обороны считает, что сейчас у России проблемы с мобилизацией, именно поэтому использует войска КНДР.

"Они используют многих – наемников из Африки, Азии. Теперь они используют КНДР, то есть у них есть проблемы, но они не останавливаются, они растут. Точное количество мы знаем. Это значительное количество", - сказал он.

По его словам, сейчас Украина работает над созданием сил, которые смогут противостоять РФ, поскольку приоритетом является оборонная и стабилизационная операция.

"Поэтому мы растем, чтобы не дать никакого преимущества", – подчеркнул он.