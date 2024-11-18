Россия наращивает численность армии и создает новые бригады, - Умеров
Российская Федерация продолжает увеличивать численность своей армии. В частности, создавать новые бригады для войны в Украине.
Об этом заявил министр обороны Украины Рустем Умеров, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".
"Российские силы будут расти. Они наращивают численность своих сил. Они создают новые бригады. К 1 июня достигли половины того, что пытались задать себе цель", - сказал Умеров.
Министр обороны считает, что сейчас у России проблемы с мобилизацией, именно поэтому использует войска КНДР.
"Они используют многих – наемников из Африки, Азии. Теперь они используют КНДР, то есть у них есть проблемы, но они не останавливаются, они растут. Точное количество мы знаем. Это значительное количество", - сказал он.
По его словам, сейчас Украина работает над созданием сил, которые смогут противостоять РФ, поскольку приоритетом является оборонная и стабилизационная операция.
"Поэтому мы растем, чтобы не дать никакого преимущества", – подчеркнул он.
Сотрудничество КНДР и России
В начале осени СМИ начали сообщать о том, что КНДР поставляет военных в Россию, которые в будущем будут воевать против Украины. Сообщалось о привлечении десятков тысяч КНДРовцев. Впоследствии стало известно, что Северная Корея также поставила в Россию ракетные и артиллерийские системы большой дальности.
РБК-Украина показывала, что СМИ заметили перемещение артиллерийских систем Koksan КНДР в Россию.
Следует также отметить, что сами российские военные жалуются на Путина из-за низких выплат на войне. Детальнее об этом, в материале РБК-Украина.
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