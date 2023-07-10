ВСУ ликвидировали еще 440 оккупантов и 7 танков: Генштаб обновил потери РФ

Фото: в Генштабе ВСУ обновили данные о потерях российских оккупантов (Getty Images )

Силы обороны Украины за прошедшие сутки ликвидировали еще 440 российских оккупантов, таким образом с начала полномасштабного вторжения РФ уже потеряла около 234 480 единиц своей живой силы.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 10.07.23 ориентировочно составили: личного состава - около 234480 (+440) человек ликвидировано;

танков - 4085 (+7) ед.;

боевых бронированных машин - 7966 (+2) ед.;

артиллерийских систем - 4371 (+5) ед.;

РСЗО - 668 ед.;

средства ПВО - 414 (+1) ед.;

самолетов - 315 ед.;

вертолетов - 309 ед.;

БПЛА оперативно-тактического уровня - 3686 (+1) ед.;

крылатые ракеты - 1271 ед.;

корабли/катера - 18 ед.;

автомобильной техники и автоцистерн - 6937 (+8) ед.;

специальная техника - 632 (+4) ед.; Какая ситуация на фронте Как информирует Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке, враг и поныне сосредотачивает основные усилия на: Лиманском;

Бахмутскому;

Авдеевском;

Марьинском направлениях. В течение суток произошло около 30 боевых столкновений. Отметим, что согласно данным Института изучения войны (ISW), ВСУ продолжают оттеснять российских оккупантов возле Клищиевки на Бахмутском направлении, а также ведут бои в Запорожской области. Тем временем захватчики возобновляют свои позиции на затопленных территориях Херсонской области.