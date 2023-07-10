ВСУ ликвидировали еще 440 оккупантов и 7 танков: Генштаб обновил потери РФ
Силы обороны Украины за прошедшие сутки ликвидировали еще 440 российских оккупантов, таким образом с начала полномасштабного вторжения РФ уже потеряла около 234 480 единиц своей живой силы.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 10.07.23 ориентировочно составили:
- личного состава - около 234480 (+440) человек ликвидировано;
- танков - 4085 (+7) ед.;
- боевых бронированных машин - 7966 (+2) ед.;
- артиллерийских систем - 4371 (+5) ед.;
- РСЗО - 668 ед.;
- средства ПВО - 414 (+1) ед.;
- самолетов - 315 ед.;
- вертолетов - 309 ед.;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 3686 (+1) ед.;
- крылатые ракеты - 1271 ед.;
- корабли/катера - 18 ед.;
- автомобильной техники и автоцистерн - 6937 (+8) ед.;
- специальная техника - 632 (+4) ед.;
Какая ситуация на фронте
Как информирует Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке, враг и поныне сосредотачивает основные усилия на:
- Лиманском;
- Бахмутскому;
- Авдеевском;
- Марьинском направлениях.
В течение суток произошло около 30 боевых столкновений.
Отметим, что согласно данным Института изучения войны (ISW), ВСУ продолжают оттеснять российских оккупантов возле Клищиевки на Бахмутском направлении, а также ведут бои в Запорожской области. Тем временем захватчики возобновляют свои позиции на затопленных территориях Херсонской области.
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