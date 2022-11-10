Идет постоянная работа по освобождению нашей земли. В ВСУ рассказали о ситуации на фронте

Самые жестокие бои сейчас ведутся на Авдеевском, Бахмутском и Сватовском направлениях. Украинские военные шаг за шагом освобождают наши территории.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Восточной группировки войск ВСУ Сергея Череватого в эфире телемарафона.

Так, на Авдеевском и Бахмутском направлениях россияне пытаются атаковать, ведут по несколько десятков штурмов в сутки, использует все виды артиллерии, РСЗО, минометы, танки, однако подвергается мощному отпору и не способны прорвать оборону ВСУ.

"Да, там (на Сватовском направлении - ред.) идет постоянная работа по освобождению украинской земли, но мы не можем пока подробно об этом говорить. Враг тоже пытается там контратаковать, но это наносит ему еще большие потери. Ситуация контролируемая, ситуация ломается, чтобы ее использовать более эффективно", - сообщил Череватый.

Он отметил, что для того, чтобы комментировать более подробно, нужно еще немного времени.

Череватый добавил, что динамика такова, что враг теряет на поле боя за последние дни от нескольких рот до механизированного батальона.

Отметим, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что только за сутки украинские военные взяли под контроль 12 населенных пунктов в Херсонской области.

Напомним, ранее сообщалось, что украинские защитники вошли в Брускинское, Киселевку и Бороденское Херсонскую область. Также защитники сообщили об освобождени Снигиревки в Николаевской области.

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