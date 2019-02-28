"Мовний закон" передбачає створення Нацкомісії з питань держмови

Комісія буде визначати, який рівень знання української мови є достатнім для кожної категорії чиновників

После вступления в силу "языкового закона" - законопроекта "О функционировании украинского языка как государственного" в Украине будут созданы институты, регулирующие выполнение этого закона. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщила заместитель главы комитета по вопросам культуры и духовности Ирина Подоляк.

В частности, будет создана Национальная комиссия по вопросам государственного языка.

"Мы понимаем, что должны быть созданы институты. Будет создана Национальная комиссия по вопросам государственного языка, которая будет определять, какой уровень знания украинского языка является достаточным для каждой категории работников бюджетной или коммунальной сферы", - сообщила Подоляк.

По ее словам, сертификаты на знание украинского языка также будут требовать у тех, кто стремится получить гражданство Украины.

"Сертификаты будут требовать и у новоназначенных (чиновников, - ред.), и тех, кто сейчас работает и в дальнейшем будет работать, это также касается. Тех, кто хочет получить гражданство - это так же будет касаться", - добавила парламентарий.

Напомним, в случае принятие "языкового закона" через два года государственные служащие начнут сдавать экзамены.

Как писало РБК-Украина ранее, в "языковом законе" предусмотрены административные штрафы до почти 7 тысяч гривен. Отметим, они будут касаться предпринимательской деятельности в публичной сфере.

Добавим, Верховная рада Украины на пленарном заседании 28 февраля во втором чтении рассмотрит "языковой закон".