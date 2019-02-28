Рада сьогодні може ухвалити "мовний закон"

Фото: Верховна рада (РБК-Україна)

Парламент також розгляне закон про протидію відмиванню доходів

Верховна рада України на пленарному засіданні 28 лютого у другому читанні розгляне "мовний закон". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт українського парламенту.

Також повідомляється, що нардепи можуть внести зміни до деяких законодавчих актів щодо діяльності Державного бюро розслідувань, прийняти постанову про попередній звіт слідчої комісії про напади на Катерину Гандзюк та інших громадських активістів.

Крім того, в порядку денному значиться ратифікація угоди про сприяння і взаємний захист інвестицій з Катаром, законопроект про запобігання і протидію легалізації доходів, зміни до закону про трансплантацію, а також законопроект про основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2030 року.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в підготовленому до другого читання "мовному законі" передбачені адміністративні штрафи до майже 7 тисяч гривень. Зазначимо, штрафи будуть стосуватися підприємницької діяльності в публічній сфері.

Раніше також стало відомо, що фракція БПП має намір підтримати цей закон.