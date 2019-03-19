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"Мовний закон" передбачає ухвалення додаткового закону, - комітет ВР

Новини » Політика    19.03.2019 - 15:58
"Мовний закон" передбачає ухвалення додаткового закону, - комітет ВР
Фото: Микола Княжицький (Віталій Носач/РБК-Україна)

Глава комітету ВР підкреслив, що "мовний закон" не утискає права громадян, які спілкуються іншими мовами

Прийняття "мовного закону" - законопроекту "Про функціонування української мови як державної" передбачає ухвалення додаткового закону про мови національних меншин. Про це повідомив голова комітету з питань культури та духовності Микола Княжицький, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, у "мовному законі" прописана відповідна норма.

"Ми приймемо додатковий закон про захист прав національних меншин та мов національних меншин. Така норма в цьому законі існує", - повідомив Княжицький.

Нардеп також наголосив, що закон про українську мову не утискає прав громадян, які спілкуються іншими мовами.

"Хочу запевнити всіх громадян, які говорять у побуті іншою мовою. Закон (про державну мову, - ред.) жодним чином не поширюється на приватне спілкування. Якщо ви зайдете в кафе чи ресторан, ви можете звертатись російською, угорською чи румунською. Якщо офіціант володіє цією мовою, він має повне право відповісти цією мовою", - зазначив парламентар.

Нагадаємо, Рада у вівторок, 19 березня, розглянула вже чверть поправок до "мовного закону" - законопроекту №5670-д про функціонування української мови як державної.

Як писало РБК-Україна раніше, спікер ВР Андрій Парубій заявив, що окремі парламентарі свідомо затягують розгляд "мовного закону" - законопроекту "Про функціонування української мови як державної". Голова Ради зазначив, що у зрив прийняття закону вкладаються величезні ресурси, в тому числі і медійні.

Додамо також, прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що після прийняття "мовного закону" у другому читанні Кабінет міністрів відразу приступить до приведення усіх підзаконних актів у відповідність до закону про мову.

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