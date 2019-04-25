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В "мовному законі" відтерміновано дію норми, що стосується телебачення та ЗМІ

Новини » Політика    25.04.2019 - 16:39
В "мовному законі" відтерміновано дію норми, що стосується телебачення та ЗМІ
Фото: Микола Княжицький (Віталій Носач/РБК-Україна)

У законі відстрочено на п'ять років вступ у дію частини, що стосується електронних ЗМІ

В кінцевому варіанті "мовного закону" (закон "Про функціонування української мови як державної") було на 5 років відстрочено вступ у дію норми, що стосується мови телебачення і радіомовлення. Про це в коментарі РБК-Україна повідомив голова комітету з питань культури і духовності Микола Княжицький.

За його словами, в остаточному варіанті "мовного закону" вдасться зберегти всі важливі поправки для того, щоб законопроект був збалансованим.

В принципі все (поправки вдалося зберегти в законі, - ред.). Ми просто на три роки відстрочили вступ в силу закону в частині адміністративної відповідальності. Забрали відповідальність з військових, хоча обов'язок спілкуватися українською там залишається, і статут, і документацію, вести українською мовою», - сказав він.

Нардеп додав, що відстрочено на п'ять років вступ у дію частині, що стосується електронних засобів масової інформації.

"Мається на увазі телебачення і радіомовлення", - пояснив Княжицький.

У доопрацьованому до другого читання варіант законопроекту про державний мовою одним з пунктів пропонується внесення змін до закону України "Про телебачення і радіомовлення". Зокрема, прийнятий мовний закон передбачає вилучити з закону про телебачення і радіомовлення статтю 9, яка сьогодні зобов'язує телерадіокомпанії мати не менше 50% національного аудіовізуального продукту.

Нагадаємо, Верховна рада 25 квітня схвалила в другому читанні "мовний закон" - законопроект "Про функціонування української мови як державної". При цьому адміністративну відповідальність за порушення "мовного закону" відстрочили на три роки. Закон жодним чином не принижує ніяких національних меншин.

Президент України Петро Порошенко підпише "мовний закон", коли документ надійде з Верховної ради.

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