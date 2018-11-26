"З'явитися протягом дня по дзвінку": ветеран АТО розповів, чи буде мобілізація

Фото: Воєнний стан в Україні (РБК-Україна)

Ветерани АТО збираються висунути вимоги президента, каже Олександр Васильченко

В ніч з 25 на 26 листопада в Києві провели екстрене засідання РНБО, де розглядали рішення про можливе введення воєнного стану у зв'язку з нападом російських військ на українські кораблі в районі Керченської протоки.

Під час засідання Петро Порошенко сказав, що таке рішення не передбачає негайної мобілізації, але буде проведена відповідна робота з резервом першої черги". За словами президента, вже багато учасників АТО за своєю ініціативою вже пакують рюкзаки і готові вийти на захист України.

Чи почала проводитися робота з резервом першої черги і як вона виглядає на практиці? З таким запитанням Styler РБК-Україна звернувся до Олександра Васильченка - офіцера відділення спеціального призначення 12 ОМББ ВСУ.

Олександр - доброволець першої хвилі. Мобілізований у березні 2014 року. На війні - з вересня 2014-го по березень 2015-го року. Після повернення в Київ очолив київську міську спілку ветеранів АТО Подільського району. З 2016 року був записаний в резерв першої черги 95 бригади ВДВ.

У коментарі для Styler він підтвердив, що військкомати Києва дійсно почали здійснювати роботу з резервом першої черги.

Фото: Олександр Васильченко, офіцер відділення спеціального призначення 12 ОМББ ВСУ, доброволець першої хвилі (надане Олександром)

"Так, дійсно. Подзвонили вранці 26 листопада з Подільського військкомату. Просили бути готовим з'явитися протягом дня по дзвінку у військкомат для отримання подальших інструкцій", - прокоментував він.

Про які саме інструкції мова, у військкоматі при цьому не уточнили, сказав ветеран.

"Країну захищати всі готові, але у хлопців теж є вимоги"

При цьому у ветеранів-резервістів є свої вимоги до уряду і президента, сказав Олександр Васильченко.

"Країну захищати всі готові, але у хлопців теж є вимоги є до нашого президента. В першу чергу – закрити кордони, ввести візовий режим для росіян. Друге – це реально припинити торгівлю з агресорами. Це не повний список вимог. Наступні вимоги будуть спільно складені найближчим часом під часнаших загальних зборів", - говорить він.

За його словами, у ветеранів незабаром буде колегіальне рішення з цього приводу.

Фото: "Передбачається, що оголосять воєнний стан на 60 днів. За цей період може статися що завгодно" – ветеран (РБК-Україна)

"Звичайно, вимоги до президента будуть. Тому що якщо оголосити воєнний стан тільки для того, щоб перенести вибори – це нікому не цікаво. Минулого разу кадровий резерв теж збирали на 14 днів, а для деяких це означало, що ряд військовослужбовців в результаті забрали на рік, а когось - на два чи на три роки. Зараз передбачається, що оголосять воєнний стан на 60 днів. За цей період може статися що завгодно. За цей час воєнний стан або можуть продовжити, або скоротити. Потрібно розбиратися, як це реально буде діяти на практиці", -підкреслив він.

При цьому, зі слів інших ветеранів війни, деякі добровольці першої хвилі самі дзвонять командирам, і ті повідомляють їм те саме: зібрати речі і чекати дзвінка. Самому у військкомат без наказу їхати не потрібно.

За словами деяких ветеранів, деякі і без наказу вже давно тримають речі зібраними, лише доукомплектувавши їх відразу після повернення зі служби.

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