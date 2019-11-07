ДТЕК вивів на ринок роздрібний бренд YASNO

Ілюстративне фото (dtek.com)

Клієнтам запропонують рішення з енергоефективності, обладнання "розумних будинків" та електромобільності

Клієнтські бізнеси групи ДТЕК з листопада почнуть надавати свої послуги під новою торговою маркою YASNO для постачання електроенергії 3,5 мільйонам українців та юридичним особам в Києві, Дніпропетровській і Донецькій областях. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Як повідомляється, бренд також запропонує клієнтам рішення з енергоефективності, обладнання "розумних будинків" та електромобільності.

За словами генерального директора ДТЕК Максима Тимченка, розвиток клієнтських бізнесів і сервісів - стратегічний пріоритет компанії.

"Сьогодні, завдяки реформі, ринок електроенергії України стає відкритим і конкурентним. Використовуючи нові можливості, ми одними з перших в країні виводимо на ринок роздрібний енергетичний бренд. Це європейський досвід та практика. Ми плануємо привнести в Україну західний рівень сервісів і якості, що заслуговують українці, і розраховуємо, що наш приклад стане відправною точкою для перезавантаження комунальних і енергетичних послуг в країні в цілому", – сказав Тимченко.

Перші чотири сучасних центри обслуговування клієнтів під брендом YASNO вже почали свою роботу в Києві, Дніпропетровській і Донецькій областях, де розташовані компанії-постачальники групи ДТЕК.

До кінця 2019 року будуть ребрендовані ще 15 центрів. До середини наступного року планується оновити всі 65 відділень.

"Це не просто зміна вивісок. Відкриваючи нові відділення, ми змінюємо бізнес-процеси і підходи до роботи з клієнтами. Наша команда вже поліпшила оперативність кол-центрів, розвиває цифрові канали обслуговування – такі як мобільні додатки, Viber - і телефонні чат-боти, онлайн-кабінети. Наша амбіція – щоб з часом енергетичні сервіси не поступалися за своєю комфортністю та якістю послуг мобільних операторів та інтернет-провайдерів", – зазначив генеральний директор YASNO Абдулла Кексал.

Крім постачання електроенергії, YASNO буде розвивати три напрямки: