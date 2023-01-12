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В YASNO объяснили, улучшится ли ситуация со светом в Киеве с потеплением

Фото: улучшится ли ситуация со светом в Киеве с потеплением (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Для полного восстановления энергосистемы столицы требуется много времени и ресурсов. С потеплением рассчитывать на улучшение ситуации можно, но оно точно не будет резким.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook генерального директора энергетической компании YASNO Сергея Коваленко.

"Сегодня меня спрашивали, есть ли какая-то температура, которая может быть критически угрожающей энергосистеме Украины. Нельзя сказать, что если на улице будет, условно, -20°, система станет. Генерация продолжит работать, электроэнергия будет производиться и поставлять столько, сколько будет возможно на конкретный момент времени", - написал Коваленко.

Но, по его словам, вполне вероятно, что этот объем электроэнергии не сможет покрыть весь спрос. То есть, люди будут получать электроэнергию, но с большими ограничениями. Следует постоянно иметь это в виду, пока зима не завершилась.

"Стоит ли ожидать резкого улучшения ситуации с потеплением? Я думаю, рассчитывать на улучшение можно, но оно точно не будет резким. Для полного восстановления энергосистемы нужно много времени и ресурсов. По меньшей мере, следует восстановить генерацию, которая сейчас в ремонте", - отметил гендиректор YASNO.

Напомним, похолодание привело к росту потребления электроэнергии в Киеве, а также к авариям.

Также мы писали, что в YASNO объяснили, почему в Киеве начали отключать электроэнергию ночью.

Кроме того, из-за сложной ситуации со светом в столице электроэнергию планируют отключать и в "серых зонах" графика.

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