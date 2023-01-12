В YASNO объяснили, улучшится ли ситуация со светом в Киеве с потеплением

Для полного восстановления энергосистемы столицы требуется много времени и ресурсов. С потеплением рассчитывать на улучшение ситуации можно, но оно точно не будет резким.

"Сегодня меня спрашивали, есть ли какая-то температура, которая может быть критически угрожающей энергосистеме Украины. Нельзя сказать, что если на улице будет, условно, -20°, система станет. Генерация продолжит работать, электроэнергия будет производиться и поставлять столько, сколько будет возможно на конкретный момент времени", - написал Коваленко.

Но, по его словам, вполне вероятно, что этот объем электроэнергии не сможет покрыть весь спрос. То есть, люди будут получать электроэнергию, но с большими ограничениями. Следует постоянно иметь это в виду, пока зима не завершилась.

"Стоит ли ожидать резкого улучшения ситуации с потеплением? Я думаю, рассчитывать на улучшение можно, но оно точно не будет резким. Для полного восстановления энергосистемы нужно много времени и ресурсов. По меньшей мере, следует восстановить генерацию, которая сейчас в ремонте", - отметил гендиректор YASNO.