У YASNO пояснили, чи покращиться ситуація зі світлом у Києві з потеплінням

Для повного відновлення енергосистеми столиці потрібно багато часу та ресурсів. Із потеплінням розраховувати на покращення ситуації можна, але воно точно не буде різким.

"Сьогодні мене запитували, чи є якась температура, яка може бути критично загрозливою для енергосистеми України. Не можна сказати, що якщо на вулиці буде, умовно, -20°, система стане. Генерація продовжить працювати, електроенергія буде вироблятися і постачати стільки, скільки буде можливим на конкретний момент часу", - написав Коваленко.

Але, за його словами, цілком імовірно, що той обсяг електроенергії не зможе покрити весь попит. Тобто люди будуть отримувати електроенергію, але з великими обмеженнями. Слід постійно мати це на увазі, поки зима не завершилася.

"Чи варто очікувати на різке покращення ситуації з потеплінням? Я думаю, розраховувати на покращення можна, але воно точно не буде різким. Для повного відновлення енергосистеми потрібно багато часу та ресурсів. Щонайменше слід відновити генерацію, яка зараз у ремонті", - зазначив гендиректор YASNO.