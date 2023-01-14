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Дефицит электроэнергии в системе существенен: "Укрэнерго" о последствиях атаки РФ

Новина українською →
Украина, Суббота 14 января 2023 19:45
Дефицит электроэнергии в системе существенен: "Укрэнерго" о последствиях атаки РФ Фото: Дефицит электроэнергии в системе существенный (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

После ракетной атаки РФ по территории Украины 14 января дефицит электроэнергии в системе существенный. Сложная ситуация фиксируется в Харьковской и Львовской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого.

"12 массированная ракетная атака по энергосистеме Украины. Целью российских террористов сегодня были электростанции, а также подстанции "Укрэнерго". Благодаря Силам обороны Украины и мерам, принимавшим энергетики во время ударов, управляемость и целостность энергосистемы сохранена", - говорится в сообщении.

Кудрицкий отметил, что дефицит в системе существенный. Сложная ситуация в Харьковской и Львовской областях. Там, а также в других регионах уже работают ремонтные бригады и продолжается ликвидация последствий атаки.

"Мы делаем все необходимое, чтобы восстановить энергопитание как можно быстрее. Скоординированная работа военных и энергетиков не дает возможности врагу достичь главной цели - погрузить всю страну в холод и тьму. Сейчас набирает мощность генерация, и возобновляется энергоснабжение для потребителей. Мы устоим и победим". Кудрицкий.

Напомним, что сегодня, 14 января, в ходе российской атаки со стороны России было выпущено 38 ракет, украинскими силами ПВО было сбито 25 воздушных целей.

Одна из российских ракет попала по энергетическому объекту в Ивано-Франковской области. В результате этого там произошел пожар.

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