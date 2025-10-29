ua en ru
YASNO в партнерстве с "Издательством Старого Льва" представило книгу для детей

Украина, Среда 29 октября 2025 16:00
YASNO в партнерстве с "Издательством Старого Льва" представило книгу для детей
Автор: Юлия Бойко

В продажу вышла книга об энергетике "Энергия. Наука вокруг нас" ВСЛ, которая вышла в партнерстве с YASNO, входящей в "Группу ДТЭК".

Как сообщает РБК-Украина, об этом говорится в сообщении YASNO.

"YASNO продолжает рассказывать об энергии, чтобы она стала более понятной каждому из нас в рамках собственного образовательного проекта. Теперь - через детскую книгу "Энергия. Наука вокруг нас" доктора Шини Самары, которая подготовлена в партнерстве с "Видавництвом Старого Льва", - говорится в нем.

Отмечается, что эта книга позволит детям узнать как производятся и работают различные виды энергии, какая энергия используется дома и как каждый может стать энергоэффективным.

Отмечается, что 20 грн с каждой проданной книги будет перечислено в благотворительный фонд "Дети Героев", чтобы поддержать детей, которые потеряли одного или обоих родителей вследствие российской войны в Украине.

"Рассказывать о достаточно сложных вещах можно простым языком, который будет понятен даже детям. Наши образовательные проекты и награды за них - этому подтверждение. Поэтому приглашаем родителей и детей окунуться в увлекательный мир энергии, которая вокруг нас. Книга "Энергия. Наука вокруг нас" не только о чтении. Знание информации, содержащейся в ней, позволит детям с детства формировать привычки экономного потребления энергии и бережно относиться к природным ресурсам. А еще она о поддержке. Ведь часть средств с каждого приобретенного экземпляра пойдет в фонд "Дети Героев", - сказал Сергей Коваленко, генеральный директор YASNO.

Инициативы "Группы ДТЭК"

Как сообщалось, в Украине стартует грантовая программа для малых и средних бизнесов, владельцами которых являются ветераны.

Это возможность каждому из 20 бизнесов-победителей, получить финансовую помощь за 30 тыс. кВт∙ч, потребленных в течение 6 месяцев и сэкономить до 300 тыс. грн на счетах за электроэнергию.

Напомним, ранее ДТЭК Рината Ахметова был признан компанией с лучшей программой поддержки ветеранов.

