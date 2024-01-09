Почему Кабмин отменил мораторий на отключение от услуг ЖКХ за долги: объяснение экспертов

Отмена Кабинетом министров Украины моратория на отключение жилищно-коммунальных услуг (ЖКП), действовавшего после начала полномасштабного вторжения РФ, связывают с ростом задолженности потребителей. Но не только.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказали исполнительный директор энергоэффективных городов Святослав Павлюк и директор специальных проектов НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев.

По мнению экспертов, правительство могло решиться на это именно сейчас из-за большого уровня накопленных долгов от населения, которое уже невозможно игнорировать, и ситуация требовала вмешательства.

По словам Павлюка, вдобавок значительную часть, особенно в электроэнергетике и тепловой энергетике, удавалось закрывали за счет помощи от партнеров.

"Очевидно, в 2024 году эта помощь будет значительно меньше и нам нужно будет перебивать внутренним ресурсом. Скорее всего, речь идет о том, что правительство пытается остановить увеличение задолженности на рынке", - привел он еще один аргумент.

С тем, что сегодня многие потребители не платят за ЖКХ в полном объеме, соглашается и Рябцев. Он добавляет, что в результате ситуации у поставщиков и компаний, предоставляющих соответствующие услуги, возникла нехватка средств и ресурсов.

"Поэтому от всеобщей отмены штрафов давно нужно было отказаться. Некоторые юридические лица просто перестали платить, хотя такая возможность у них есть. Перестали необъективно, это не требовало никакого обоснования, все просто ссылались на мораторий", - говорит эксперт в комментарии РБК-. Украина.

В результате, отмечает Рябцев, возросла общая задолженность на рынках. В частности, на рынке электроэнергии сумма общих долгов достигла отметки более чем в 60 млрд гривен.

По словам специалиста, генерирующие компании и компании по распределению неоднократно просили пересмотреть подход и разрешить отключение злостных должников.

"У нас очень большое количество предприятий, организаций и учреждений, которые не платят необоснованно. Например, когда торговый центр считается объектом критической инфраструктуры, это выглядит странно", - добавил эксперт.

Фактически Кабмин упразднил общую индульгенцию и разрешил рассматривать отключение за долги в каждом конкретном случае, считает Рябцев.

Что касается долгов за свет, газ и воду, то на сегодняшний день трудно назвать точные цифры. Информация не обнародуется Госстатом, ее нет в публичном доступе. Если же говорить в общем-то, то счет идет на десятки миллиардов, говорит он.

Что говорят в Раде

Как заявил сегодня, 9 января, глава парламентского комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус в эфире национального телемарафона, основная причина отмены моратория - рост задолженности.

По его словам, если субсидианты и пенсионеры остаются наиболее дисциплинированными плательщиками (в силу угрозы "слететь" с субсидии и выработанной годами привычки), то достаточно обеспеченные украинцы начали злоупотреблять мораторием и накапливать долги, например, за электроэнергию.

"Мы видим, что некоторые категории, которые могут платить, не платили, понимая, что за это вообще ничего не будет. Поэтому правительство приняло такое решение", - отметил он.

Решение об отмене моратория

Напомним, Кабмин в конце декабря отменил запрет на прекращение жилищно-коммунальных услуг, начисление и взыскание неустойки (штрафов, пени) и взыскание задолженности по ЖКУ для населения в случае неуплаты.

Согласно постановлению, мораторий на отключение от услуг, начисление пени и взыскание задолженности продолжит действовать только на территориях, на которых ведутся боевые действия и временно оккупированные РФ, в соответствии с перечнем Минреинтеграции.