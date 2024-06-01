Наступление РФ на Харьковщину оказалось провальным, - представитель Белого дома

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление директора по вопросам Европы в Совете национальной безопасности США при Белом доме Майкла Карпентера, которое транслировали в эфире телемарафона.

Чиновник отметил, что из-за значительных потерь российской армии оккупанты не достигли своих целей.

"На самом деле это провал Российской Федерации, потому что количество потерь россиян, о которых сообщается с северного фронта, очень велико, поэтому россияне не достигли своих целей. Украина остановила Россию, и мы надеемся, что Украина и дальше будет пользоваться своим правом, которое четко совпадает с Уставом ООН – правом защищаться», – заявил Карпентер.

Также он сообщил, что именно из-за наступления на Харьковщину Украина предоставила запрос в США о разрешении бить американским оружием по территории России. После этого по поручению президента Соединенных Штатов Джо Байдена, Белый дом разработал рекомендации, которые позволили бы украинской армии наносить ответные удары по российскому вооружению, которое бьет по ним.

Напоследок Майкл Карпентер уточнил, что теперь Украине разрешено наносить удары по России в районах Сумской и Харьковской областей. США предоставили соответствующее разрешение.

"Это распространяется на то, чтобы украинцы могли защищаться. Да - через границу против поступающих оттуда атак РФ", - сообщил Карпентер.

Однако, Вооруженным силам Украины запрещено использовать для атак дальнобойные ракеты ATACMS.