"Если Украина падет". Лидер венгерской партии размечтался о Закарпатье

Во время выступления на годовой партийной конференции в Будапеште, Тороцкаи заявил, что "давление международных финансистов" привело к войне на территории Украины, которая "разрушит Европу и отправит экономику континента на дно". В частности утверждал о том, что "Украину купил BlackRock", инвестиционный фонд, который имеет в распоряжении более 10 триллионов долларов.

Лидер партии отметил, что выступает за мирное урегулирование войны путем переговоров. Впрочем, если "государственность Украины прекратится", то Mi Hazank будет претендовать на Закарпатье.

Не первые претензии на Закарпатье

Стоит добавить, что Тороцкий уже отмечался после начала войны в Украине. В ноябре 2022 года он пожелал Польше по случаю Дня независимости вновь иметь общую границу с Венгрией и опубликовал провокационное фото, сделанное после захвата Будапештом Закарпатья в 1939 году, где поляк и венгр пожимают руку у пограничного столба.