ua en ru
Вс, 28 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

"Если Украина падет". Лидер венгерской партии размечтался о Закарпатье

Воскресенье 28 января 2024 10:29
UA EN RU
"Если Украина падет". Лидер венгерской партии размечтался о Закарпатье Фото: Ласло Тороцкаи, лидер партии Венгрии Mi Hazank (twitter.com/ToroczkaiLaszlo)
Автор: Сергей Пышкин

Лидер венгерской ультраправой партии Mi Hazank Ласло Тороцкаи заявил о претензиях на украинское Закарпатье в случае потери Украиной государственности в результате войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Index .

Во время выступления на годовой партийной конференции в Будапеште, Тороцкаи заявил, что "давление международных финансистов" привело к войне на территории Украины, которая "разрушит Европу и отправит экономику континента на дно". В частности утверждал о том, что "Украину купил BlackRock", инвестиционный фонд, который имеет в распоряжении более 10 триллионов долларов.

Лидер партии отметил, что выступает за мирное урегулирование войны путем переговоров. Впрочем, если "государственность Украины прекратится", то Mi Hazank будет претендовать на Закарпатье.

Не первые претензии на Закарпатье

Стоит добавить, что Тороцкий уже отмечался после начала войны в Украине. В ноябре 2022 года он пожелал Польше по случаю Дня независимости вновь иметь общую границу с Венгрией и опубликовал провокационное фото, сделанное после захвата Будапештом Закарпатья в 1939 году, где поляк и венгр пожимают руку у пограничного столба.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Венгрия Война в Украине
NEWS
Тарифы, пенсии и субсидии: ждать ли изменений в феврале
Тарифы, пенсии и субсидии: ждать ли изменений в феврале
DAILY
Репарации под залог. Как Запад может финансировать Украину за счет денег России
Руслан Кислякфинансовый редактор РБК-Украина Репарации под залог. Как Запад может финансировать Украину за счет денег России