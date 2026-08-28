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"Какие нацисты в Украине?!": главный раввин рассказал, как развенчивает российскую пропаганду

18:05 28.08.2026 Пт
2 мин
Российская пропаганда до сих пор работает за границей
aimg Милан Лелич aimg Сергей Козачук
Фото: главный раввин Украины Моше Реувен Асман (Getty Images)

Российская пропаганда продолжает рассказывать о "денацификации Украины" и эти нарративы повторяют даже на Западе. Однако никаких оснований для этого не было и нет.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал главный раввин Украины Моше Реувен Асман.

"С начала войны я разбивал эти лживые нарративы российской пропаганды. Я говорил, что Украина - демократическая страна, здесь свобода религии, слова, печати. И все нации здесь жили и живут свободно: будь то евреи, или русские, или татары, или другие. И никто не просил Россию приходить для "денацификации", - сказал Асман.

Главный раввин добавил, что российскую пропаганду о нацистах могут верить люди на Западе, которые сами не бывали в Украине.

"А я им говорю: какие нацисты в Украине?! В украинском парламенте даже нет националистических партий", - сказал он.

Другие заявления Асмана

Моше Реувен Асман принципиально разграничивает официальную позицию еврейской общины и частные шаги ее представителей.

В частности, он жестко отреагировал на события в ВАКС, когда раввин Йонатан Маркович выразил готовность взять на поруки эксзамглавы ОП Ирину Мудрую.

Моше Асман подчеркнул, что это была исключительно личная инициатива Марковича, не отражающая позицию всего сообщества, а использование религиозного статуса в резонансных судебных заседаниях является ошибочным смешением ролей.

Помимо внутренней позиции духовный лидер активно занимается дипломатической деятельностью для поддержки страны на международной арене.

В частности, главный раввин Украины оценил уровень антисемитизма в стране как значительно ниже, чем в США и Европе, опровергая российские пропагандистские нарративы.

В большом интервью главный раввин Киева и Украины Моше Асман также подробно рассказал о работе с американскими элитами, последствиях войны между Израилем и Ираном для Украины и организации визита пастора Марка Бернса из духовного совета Дональда Трампа.

За свою системную волонтерскую работу и огласку российской агрессии в мире Асман был отмечен орденом "За заслуги" II степени.

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